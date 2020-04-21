فتو العقيل تشن هجوما حادا على هند القحطاني وفوز العتيبي

فتو العقيل تشن هجوما حادا على هند ا...

المصدر: صلاح حسن- إرم نيوز

شنّت الناشطة السعودية فتو العقيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما حادا على غريمتيها هند القحطاني وفوز العتيبي، وذلك من خلال سلسلة تغريدات أطلقتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، واصفة إياهما بـ"الملحدتين".

وقالت فتو العقيل: إن هند القحطاني تشجع على المثلية، وأردفت أن فوز العتيبي ظهرت في فيديو بث مباشر، واستخفت بولاة الأمر وكانت تشرب المسكرات، مطالبة النيابة العامة بالتحقيق معها.

وتابعت العقيل قائلة: "فوز العتيبي تستخف في ولاة الأمر وتشرب المسكرات، لازم النيابة العامة تأخذ إجراء سريع فيها، تسكر حسابها وينظرون في أمرها مع زوجها الديوث".

ولم تكتف فتو العقيل بذلك، بل قامت بسبهما، وكتبت قائلة: "لعنة الله عليهم الملحدات قليلات الشرف والدين هند القحطاني وفوز العتيبي".

واستطردت العقيل قائلة: "للأسف يستهدفن المراهقات ويغررن بهن يردن الدمار والانحلال للمجتمع السعودي المسلم، لازم ننقذ ما يمكن إنقاذه وإلا سوف يسقطن بناتنا في المستنقع الي هن يهدفن له".

وبينّت قائلة: "أنا سوف أدافع عن بنات بلدي لآخر قطرة في دمي".

واختتمت بالقول: "يجاهرن في المعصية وإذا تكلمنا قالا اتركوا الخالق للخالق إلي متى نترك الفساد ونسكت للأسف أصبح الكلام بالحق باطل والباطل صار هو الحقوجة يبكي بشدة أنا بديت أحزن على نفسى لأني فعلًا تعبت".

وكانت الناشطة هند القحطاني قد اتهمت غريمتها فتو العقيل بأنها هي المقصودة بتغريدات الصحفي الذي يسمي نفسه أبو طلال الحمراني، الذي زعم وجود فتاة مشهورة لها علاقة بمريم خاطفة الأطفال في الدمام التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يخرج الأخير ويكذب ادعاء هند القحطاني.

 

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