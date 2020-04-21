فتو العقيل تشن هجوما حادا على هند القحطاني وفوز العتيبي

شنّت الناشطة السعودية فتو العقيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما حادا على غريمتيها هند القحطاني وفوز العتيبي، وذلك من خلال سلسلة تغريدات أطلقتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، واصفة إياهما بـ"الملحدتين".

وقالت فتو العقيل: إن هند القحطاني تشجع على المثلية، وأردفت أن فوز العتيبي ظهرت في فيديو بث مباشر، واستخفت بولاة الأمر وكانت تشرب المسكرات، مطالبة النيابة العامة بالتحقيق معها.

هند القحطاني من اكبر الملحدين التي تشجع على المثليه يالله روحي سكروا حسابى — فتو العقيل (@fatimaalaqeel) April 20, 2020

وتابعت العقيل قائلة: "فوز العتيبي تستخف في ولاة الأمر وتشرب المسكرات، لازم النيابة العامة تأخذ إجراء سريع فيها، تسكر حسابها وينظرون في أمرها مع زوجها الديوث".

فوز العتيبي تستخف في ولاة الامر وتشرب المسكرات لازم النيابه العامه تأخذ اجراء سريع فيها تسكر حسابها وينظرون في امرها مع زوجها الديوث — فتو العقيل (@fatimaalaqeel) April 20, 2020

ولم تكتف فتو العقيل بذلك، بل قامت بسبهما، وكتبت قائلة: "لعنة الله عليهم الملحدات قليلات الشرف والدين هند القحطاني وفوز العتيبي".

لعنة الله عليهم الملحدات قليلات الشرف والدين هند القحطاني وفوز العتيبي — فتو العقيل (@fatimaalaqeel) April 20, 2020

واستطردت العقيل قائلة: "للأسف يستهدفن المراهقات ويغررن بهن يردن الدمار والانحلال للمجتمع السعودي المسلم، لازم ننقذ ما يمكن إنقاذه وإلا سوف يسقطن بناتنا في المستنقع الي هن يهدفن له".

للاسف يستهدفون المراهقات ويغررون بهم يريدون دمار والانحلال للمجتمع السعودي المسلم لازم ننقذ مايمكن انقاذه والا سوف يسقطون بناتنا في المستنقع الي هم يهدفون له — فتو العقيل (@fatimaalaqeel) April 20, 2020

وبينّت قائلة: "أنا سوف أدافع عن بنات بلدي لآخر قطرة في دمي".

انا سوف ادفع على بنات بلدي لاخر قطرة في دمي 😡 — فتو العقيل (@fatimaalaqeel) April 20, 2020

واختتمت بالقول: "يجاهرن في المعصية وإذا تكلمنا قالا اتركوا الخالق للخالق إلي متى نترك الفساد ونسكت للأسف أصبح الكلام بالحق باطل والباطل صار هو الحقوجة يبكي بشدة أنا بديت أحزن على نفسى لأني فعلًا تعبت".

يجاهرون في المعصيه واذا تكلمنا قالوا اتركوا الخالق للخالق الي متى نترك الفساد ونسكت لاسف اصبح الكلام بالحق باطل والباطل صار هو الحق😭انا بديت احزن على نفسى لاني فعلا تعبت — فتو العقيل (@fatimaalaqeel) April 20, 2020

وكانت الناشطة هند القحطاني قد اتهمت غريمتها فتو العقيل بأنها هي المقصودة بتغريدات الصحفي الذي يسمي نفسه أبو طلال الحمراني، الذي زعم وجود فتاة مشهورة لها علاقة بمريم خاطفة الأطفال في الدمام التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يخرج الأخير ويكذب ادعاء هند القحطاني.