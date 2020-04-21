وفاة الكاتب والإعلامي المصري عمرو عبد السميع

توفى، اليوم الثلاثاء، الكاتب والإعلامي المصري عمرو عبدالسميع، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت الهيئة الوطنية للصحافة بمصر، الكاتب في بيان قائلة: "ننعى ببالغ الحزن والأسى الكاتب والإعلامي الكبير الدكتور عمرو عبد السميع أحد أعمدة الصحافة المصرية والذي وافته المنية صباح اليوم داعين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويدخله فسيح جناته".

وكان عمرو عبدالسميع تعرض لوعكة صحية في الأيام الماضية، انتقل على إثرها إلى المستشفى ليتم حجزه داخل العناية المركزة نتيجة لتدهور صحته .

والكاتب الصحفي عمرو عبد السميع أحد أبرز كتاب الأهرام، وصاحب عمود "حالة حوار" الذي كان يكتبه يوميا منذ سنوات، كما كان مقدما لبرنامج حالة حوار في التلفزيون المصري قبل ثورة 2011.