عدوية يسب الدين خلال غنائه مع وليد توفيق في بث مباشر

انفعل الفنان المصري أحمد عدوية خلال أدائه أغنية مع الفنان وليد توفيق على الهواء مباشرة خلال مشاركتهما في برنامج مصري على التلفزيون الرسمي، وسب الدين، وهو الموقف الذي سبب حرجا للمذيع والقناة.

ورحب وليد توفيق بوجود أحمد عدوية معه، واصفا إياه بالصديق وقال: "طبعا حبيبي وصديق عمري ولفينا العالم سوا"، وبدأ الثنائي بتقديم أغنية "ياللي خدوك مني" على طريقة الديو، وخلال تبادل كوبليهات الغناء سب عدوية الدين، الأمر الذي دفع وائل الإبراشي وإدارة البرنامج لإنهاء مداخلته.

واعتذر وائل الإبراشي عما حدث على الهواء مباشرة، واستكمل الفقرة الغنائية من البرنامج بمداخلة الفنان وليد توفيق، معتذرا عما حدث بشكل غير لائق أمام الجمهور ومتابعي البرنامج.

وبعد تداول المقطع ورفعه على قناة الفضائية المصرية الخاصة بالتلفزيون المصري على "اليوتيوب"، تم حذفه بسبب ما تضمنه من تعد على الدين من جانب الفنان المصري أحمد عدوية.