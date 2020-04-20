الشاب خالد يكشف حقيقة إصابته بكورونا ووفاة أحد أصدقائه بالفيروس

كشف الشاب خالد حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قائلا إن حوله الكثير من الشائعات منذ أن صار نجما، وعلق "عيب، هذه التصريحات تزعج أهلي وأمي التي تتمنى لي طول العمر ".

ودعا الشاب خالد خلال مداخلة لبرنامج التاسعة مع وائل الإبراشي، الجميع لتجنب الجدل والكلام غير المجدي، نافيا وفاة أي أحد من أصدقائه الموسيقيين بفيروس كورونا.

وأضاف الشاب خالد إنه يطبق العزل المنزلي بكل قواعده، مؤكدًا أن الجلوس في المنزل مع الأطفال شيء جيد، مشددا على أن العالم كله يعانى من أزمة كورونا والعزل المنزلي، شاكرا الله على وجود المنزل الذي يعتبر ملجأ يحلم به الكثير من الفقراء.

وتابع أنه خلال هذه الفترة أصبح هناك إمكانيات على عكس وقت وجود الاحتلال الفرنسي بالجزائر والتي مر بها المواطنين بأوقات صعبة ومكثوا بالمنازل ولكن دون وجود وسائل الترفيه والتكنولوجيا.

واستطرد أنه لديه 5 أولاد يحجزهم في المنزل لخوفه عليهم من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يقوم بالتحضير للألبوم الجديد له بمشاركة فنانين عالميين.

وأكد الشاب خالد أنه تأثر كثيرًا بأغاني عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، مضيفا أنه متأثر كثيرا بالأغاني الشعبية المصرية وبالأخص أغاني الفنان أحمد عدوية، والفنان حكيم الذي شارك معه في دويتو غنائي مسبقا.