مدة العلاج قد تصل 6 أشهر.. تطورات جديدة بشأن الوضع الصحي لـ"عبودكا" (فيديو وصور)

بدأ نجم مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عبدالله الجاسر، الشهير إعلاميا بـ"عبودكا"، في الخروج من منزله، وذلك بعد مغادرته المستشفى إثر إجرائه عملية جراحية في عينه ومباشرة مهامه اليومية.

وشارك جمهوره مقطع فيديو بثّه عبر حسابه في تطبيق "سناب شات"، خلال زيارته للمزرعة وتوثيق منزله الجديد.

وواصل عبودكا المقطع وهو يقوم بزيارة الطبيب الخاص به، وظهر وهو يتم الكشف عليه، حيثُ قالت الطبيبة المعالجة، إن بعض المناطق في عينه فيها "شد" وهناك مناطق أخرى تحتاج لفترة كي تلتئم وتصبح جيدة.

وأكدت أنه سيتم إجراء عملية "الكسر" لأن هناك منطقة فيها كسران لم يتم التطرق إليهما، مبينة أن فترة العلاج ستستمر من 3 وحتى 6 أشهر قادمة، الأمر الذي أثار دهشته وبدأت في عرض ما يعاني منه عبر جهاز طبي.

وظهر عبودكا بعد الكشف وهو يرتدي شاشا طبيا على عينه، وقال إن بها مسامات وأريح من النظارة التي تخلى عنها، مؤكدا أنها تتسبب في مشكلة لعينه الأخرى "السليمة".

وكان عبودكا، الذي يتابعه مئات الآلاف عبر مواقع التواصل، قد تعرض لاعتداء بآلة حادة من قبل شخصين لا يعرفهما عقب نشوب خلاف لرفضه الوقوف لهما أثناء سيره في الطريق، وفق ما ذكره لوسائل الإعلام.

ونتج عن الاعتداء على "عبودكا" قطع في القناة الدمعية وكسر في الأنف، في حين فتحت الجهات المعنية تحقيقا في الحادثة للوقوف على ملابساتها وسط جهود لضبط المتهمين بالاعتداء.

وألقت السلطات الأمنية في دولة الكويت، الخميس الماضي، القبض على حدثين قالت إنهما متورطان في الاعتداء على عبودكا تمهيدا للتحقيق معهما ومعاقبتهما.