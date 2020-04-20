ظهور نادر لوالدة هيفاء وهبي (فيديو)

رغم التزمها بتدابير الإغلاق التام، بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، إلا أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تحرص على ممارسة الرياضة، وقررت أن تصطحب والدتها معها هذه المرة.
ونشرت هيفاء وهبي، فيديو تحفز به متابعيها على ممارسة الرياضة برفقة الوالدين والأقارب، إذ أرفقته بتعليق كتبت فيه: "كان التدريب مع والدتي مليئًا بالطاقة والحب والضحك"، مضيفة: "انهض وتحرك وتمرن مع والديك وأقاربك في المنزل خلال الحجر الصحي لمساعدتهم على البقاء نشطين ولتعزيز مناعتهم".
وتابعت وهبي: "لقد قبلت التحدي بالتدريب مع كبار السن.. محبيني ومتابعيني لقد تدربت مع أمي ويجب عليكم أيضا فعل ذلك! أرشحكم جميعا للتدريب مع والديكم في المنزل".
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📢📢Get up and get moving, exercise with your parents and relatives at home during this #quarantine. Help them stay active and boost their immunity 🏃🏽🤸🏼♂️🏃🏽♀️🧘🏽 . 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗠𝗢𝗠 𝘄𝗮𝘀 𝗳𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆, 𝗹𝗼𝘃𝗲 & 𝗹𝗮𝘂𝗴𝗵𝘁𝗲𝗿!😎 @hnasr10 I accepted the #trainwiththeelders challenge 👏🏻👏🏻 My beloved followers, I trained with my mom and you should too! I nominate all of you to train with your parent/relative at home 𝙨𝙝𝙖𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤𝙨 😁 𝙗𝙮 𝙩𝙖𝙜𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙚 𝙤𝙣 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙖 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 #trainingwithfamily #Trainwithyourparents #Trainwithyourrelatives
وفي سياق آخر، أعربت وهبي عن أسفها الشديد لخروج مسلسل "أسود فاتح" من السباق الدرامي لهذا الموسم، وقالت خلال لقاء تلفزيوني، إن أزمة كورونا أثّرت على تصوير العمل في لبنان، وتم توقيف التصوير للمحافظة على طاقم العمل.