ظهور نادر لوالدة هيفاء وهبي (فيديو)

رغم التزمها بتدابير الإغلاق التام، بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، إلا أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تحرص على ممارسة الرياضة، وقررت أن تصطحب والدتها معها هذه المرة.

ونشرت هيفاء وهبي ، فيديو تحفز به متابعيها على ممارسة الرياضة برفقة الوالدين والأقارب، إذ أرفقته بتعليق كتبت فيه: "كان التدريب مع والدتي مليئًا بالطاقة والحب والضحك"، مضيفة: "انهض وتحرك وتمرن مع والديك وأقاربك في المنزل خلال الحجر الصحي لمساعدتهم على البقاء نشطين ولتعزيز مناعتهم".

وتابعت وهبي: "لقد قبلت التحدي بالتدريب مع كبار السن.. محبيني ومتابعيني لقد تدربت مع أمي ويجب عليكم أيضا فعل ذلك! أرشحكم جميعا للتدريب مع والديكم في المنزل".

وفي سياق آخر، أعربت وهبي عن أسفها الشديد لخروج مسلسل "أسود فاتح" من السباق الدرامي لهذا الموسم، وقالت خلال لقاء تلفزيوني، إن أزمة كورونا أثّرت على تصوير العمل في لبنان، وتم توقيف التصوير للمحافظة على طاقم العمل.