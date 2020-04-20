حقيقة خطوبة الفنان الكويتي حسين المهدي والفنانة المصرية لمياء طارق

نفت الإعلامية الكويتية مي العيدان حقيقة ما أشيع عن خطوبة الفنان الكويتي حسين المهدي والفنانة المصرية المقيمة بالكويت لمياء طارق، وذلك بعد تداول صور تجمعهما في مشهد رومانسي.

وأكدت الإعلامية العيدان عبر حسابها في موقع "إنستغرام" أنها "ٌقامت بالاتصال بالفنانة لمياء التي نفت الخبر جملة وتفصيلا، وأكدت أن الصور المتداولة من دور لهما في مسلسل سيعرض في رمضان".

وأوضحت مي العيدان في تعليقها: "نفي إشاعة خطوبة الفنانه لمياء طارق من حسين المهدي بعد تداولها في بعض البروفايلات الترويج لها لريادة عدد المتابعين . وقمت على اثرها الاتصال على لمياء طارق التي نفت هذا الأمر جملة و تفصيلا ووضحت أن الصورة ليست إلا دورا في مسلسل سيتم عرضه في رمضان".

وتشارك الفنانة لمياء طارق الفنان الكويتي حسين المهدي مسلسل "جنة هلي" في رمضان، وهو من بطولة الفنانة القديرة سعاد العبدالله.

يذكر أن الفنان الكويتي حسين المهدي يبلغ من العمر 37 عاما وبدأ رحلته الفنية عام 2008، في حين أن الفنانة المصرية لمياء طارق تبلغ من العمر 40 عاما وبدأ مشوارها الفني عام 1997.