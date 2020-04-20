حقيقة خطوبة الفنان الكويتي حسين المهدي والفنانة المصرية لمياء طارق

نفت الإعلامية الكويتية مي العيدان حقيقة ما أشيع عن خطوبة الفنان الكويتي حسين المهدي والفنانة المصرية المقيمة بالكويت لمياء طارق، وذلك بعد تداول صور تجمعهما في مشهد رومانسي.
وأكدت الإعلامية العيدان عبر حسابها في موقع "إنستغرام" أنها "ٌقامت بالاتصال بالفنانة لمياء التي نفت الخبر جملة وتفصيلا، وأكدت أن الصور المتداولة من دور لهما في مسلسل سيعرض في رمضان".
View this post on Instagram
نفي إشاعة خطوبة الفنانه لمياء طارق من حسين المهدي بعد تداولها في بعض البروفايلات الترويج لها لريادة عدد المتابعين . وقمت على اثرها الاتصال على لمياء طارق التي نفت هذا الامر جمله و تفصيلا ووضحت ان الصوره ليست الا هي دور في مسلسل سيتم عرضه في رمضان 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم
وأوضحت مي العيدان في تعليقها: "نفي إشاعة خطوبة الفنانه لمياء طارق من حسين المهدي بعد تداولها في بعض البروفايلات الترويج لها لريادة عدد المتابعين . وقمت على اثرها الاتصال على لمياء طارق التي نفت هذا الأمر جملة و تفصيلا ووضحت أن الصورة ليست إلا دورا في مسلسل سيتم عرضه في رمضان".
وتشارك الفنانة لمياء طارق الفنان الكويتي حسين المهدي مسلسل "جنة هلي" في رمضان، وهو من بطولة الفنانة القديرة سعاد العبدالله.
يذكر أن الفنان الكويتي حسين المهدي يبلغ من العمر 37 عاما وبدأ رحلته الفنية عام 2008، في حين أن الفنانة المصرية لمياء طارق تبلغ من العمر 40 عاما وبدأ مشوارها الفني عام 1997.