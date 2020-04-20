"نتفليكس" تثير سخرية المصريين بعرض فيلم "اللي بالك بالك" مترجما بالفصحى

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية على عرض منصة "نتفليكس" للفيلم المصري "اللي بالي بالك"، بطولة النجم محمد سعد، باللغة العربية الفصحى، بدلا من اللهجة المصرية العامية.

وغرّد المتابعون بسخرية شديدة على لقطات من الفيلم تمت تجزئتها إلى صور مكتوب عليها ترجمة "نتفليكس" بالفصحى، حيث كانت بعض الكلمات المكتوبة بالفصحى بعيدة شيئا ما عن معناها بالعامية، ما زاد من سخرية رواد قنوات التواصل الاجتماعي منها.

وتنوعت الصور المتداولة للفيلم ومكتوب عليها التعليق بالفصحى، وشملت بعض النماذج من تلك الصور، "ستجدني في سروالك"، و"أقسم أن أصنع لك 3 فتحات في أنفك"، و"حقا ما هذا؟.. "من الذي يمزح من وراء الباب؟"، و"قلت لنفسي إنتِ بيضاء البشرة وأنا أيضا.. كيف ننجب ثمرة التمر هذه؟".

طبعًا معظمنا عارف ان Netflix عليها أفلام عربي ، فلما أقول ان فيلم (اللي بالي بالك) موجود ضمنهم، ممكن تكون معلومة عادية.. لكن اللي مش عادي، انك تشوف الفيلم ده بالـ subtitles العربي وتقرا كل الميمز باللغة العربية الفصحى 😂 pic.twitter.com/s2eCEUUsqJ — 𝑀𝑒𝓁𝒶𝓃𝒸𝒽𝑜𝓁𝒾𝒸 𝑀𝒾𝓃𝒹. (@Montieeee_) April 19, 2020

وشارك المصريون صورا من لقطات فيلم "اللي بالي بالك" مترجما بالفصحى، وعلق بعضهم قائلين :"من حوالي سنتين Netflix اشترت فيلم اللي بالي بالك وترجمته للفصحي ودي كانت النتيجة"، و" فيلم اللي بالي بالك نزل مترجم باللغة العربية الفصحى علي نتفليكس وضحك السنين"، و"عمري ما كنت أتخيل إني لما أعوز أكونت علي نتفليكس أعوزه عشان أتفرج علي اللي بالي بالك وبوشكاش!".

وعرض فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003، ولعب دور بطولته النجم المصري محمد سعد، بصحبة الفنان القدير حسن حسني، والنجمة نيفين مندور التي تقمصت دور" فيحاء".

واحتلت نيفين مندور، منذ أيام قائمة البحث غوغل، وذلك بعد خروجها من السجن، حيث كانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض عليها قبل 7 سنوات، بعد أن تم ضبطها برفقة شخصين آخرين داخل سيارة، وبحوزتهم كمية من الممنوعات، مع مبلغ مالي وطلقات نارية، وتم إطلاق سراحها بعد ذلك قبل أن يتم حبسها بتهمة مماثلة في عام 2016، ثم إخلاء سبيلها بسند إقامة.

وسخر النجم محمد هنيدي من خاصية منصة "نتفليكس" الجديدة التي تتيح للآباء مراقبة أبنائهم، وإخفاء بعض الأعمال عنهم، ورد قائلا على الخبر عبر موقع "تويتر" :"‏‎هو غالباً اللي هيحصل إن الأبناء هما اللي هيخفوا المسلسلات زي elite وكده".