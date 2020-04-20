الناشطة السعودية فوز العتيبي تتحدث عن طلاقها

أثارت السعودية فوز العتيبي جدلا بين متابعيها بحديث عن طلاقها من زوجها أحمد الموسى، موضحة أنها اكتشفت أن الكثيرين ينتظرون طلاقها وأن شروط عقد زواجها الذي تضمن شرطا جزائيا يثير القهر لدى البعض.

وشاركت فوز العتيبي منشورا لأحد من تحدثت عنهم بأنهم ينتظرون طلاقها وكان يقول إن البث المباشر الذي ظهرت فيه فوز العتيبي برفقة زوجها مؤخرا أوصل رسالة مهمة وهي أن العقود المنفردة ليست كافية وآمنة.

وأوضح في حديثه عن زوجها أنه وقّع على عقد زواج بشرط جزائي قيمته 500 ألف ريال ووجد ثغرة يسقط بها هذا الحق، لذا لا يضحك عليكم أحد ويقول إن الشروط وحدها كافية في عقود الزواج وأنه عندما تنتهي المصلحة تتكشف الأقنعة.

وردّت فوز العتيبي على ذلك المنشور بقولها: "اكتشفت إن فيه ناس كثير تنتظر طلاقنا وأكثر واحد حزني ذا على طول فرح واحتفل بطلاقنا وقام يتخيل سواليف من رأسه واضح شروط عقدي قاهرته لدرجة عجز يمسك شماتته لين يتأكد من الحماس".

اكتشفت ان فيه ناس كثير تنتظر طلاقنا واكثر واحد حزني ذا على طول فرح واحتفل بطلاقنا وقام يتخيل سواليف من رأسه واضح شروط عقدي قاهرته لدرجة عجز يمسك شماتته لين يتأكد من الحماس pic.twitter.com/qjhnOliaR8 — فوز العتيبي (@zooztox) April 19, 2020

وكانت قد ظهرت فوز العتيبي بوضع غير طبيعي، وبدأت تتحدث بأحاديث "غير مسؤولة"، خلال فيديو بث مباشر عبر "إنستغرام"، وكانت من خلال الفيديو تشتكي من "الصداع" الذي يلازمها إلا أنها ظهرت وهي تترنح وتتحدث فيما يبدو إلى زوجها الذي كان هو الآخر يتحدث بكلام غير مفهوم، وفي نهاية البث كانت تحاول أن تعتذر عن الكلام الذي قالته.

وألقى الكثيرون باللائمة على زوجها الذي كان مسؤولا عن وضعها الذي وصلت إليه، متهمينه بأنه السبب في كل ما حدث وسيحدث لها وأنه يريد توريطها للتنازل عن الشرط الجزائي في عقد زواجهما وتطليقها، كما أثارت فوز العتيبي الجدل واعتبر المتابعون هذا السلوك منافيا للعادات والتقاليد في السعودية.

وكانت فوز العتيبي قد اشتهرت على منصات التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها، بجانب توفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي.