الكويت.. نجل فنان مشهور يضرم النيران داخل النظارة أثناء احتجازه فيها‎

أقدم نجل فنان شعبي معروف في الكويت، على إضرام النار داخل نظارة مخفر شمال غرب الصليبخات أثناء حجزه فيها ما تسبب بإصابة عدد من العساكر بحالة اختناق تم على إثرها نقلهم إلى المستشفى.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصدر أمني "أن نجل الفنان قام بجرح نفسه ثم إضرام النار في فراشه لتندلع النيران آنذاك وتتصاعد أعمدة الدخان التي أصابت ثلاثة عساكر موجودين بحالة اختناق".

وكشف المصدر الذي لم يوضح اسم الفنان المقصود واكتفى بعبارة (نجل فنان شعبي)، أنه تم إخماد النيران بعد الاستعانة بفرق الإطفاء.

وكشف مصدر آخر لصحيفة "الجريدة" المحلية، "أن المتهم بإشعال النيران محتجز في النظارة بتهمة كسر حظر التجول الجزئي الذي فرضته السلطات منذ شهر آذار/ مارس الماضي لتجنب انتشار فيروس كورونا".