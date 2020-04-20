السعودية ريم عبدالله: هكذا دخلت عالم التمثيل وأصبحت "الرقم الصعب" (فيديو)

كشفت الفنانة السعودية ريم عبدالله، للمرة الأولى تفاصيل دخولها مجال التمثيل كامرأة سعودية، قائلًة أن المنتجين لم يكونوا وقتها يصدقون أن امرأة سعودية ستدخل مجال التمثيل.

وأضافت ريم عبدالله قائلًة أنه كان هناك اجتماع بين المنتجين وكان بينهم عمر الديني وكان وقتها مدير إنتاج مبينًة أنه اتصل بعدها على المنتج حسن عسيري وقال له: "أنا التقيت في نجمة كبيرة وبعدها انطلقت".

وقالت ريم عبدالله، في تصريحات متلفزة ببرنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC السعودية إن أول تجربة أداء لها في التمثيل كانت صعبة لدرجة أنها كانت تجهل الميديم من الكلوز.

وأردفت قائلًة: "كان المخرج يقول لي إنتي ميديم أقول إيش وما كنت أدري هذه المصطلحات ولكن كنت حابة اتكلموا فهموني أنا هنا أتعلم لإني ما درست تمثيل وما دخلت معاهد وهذا الشيء كان مجهودي".

وبيّنت قائلة أنها كانت تشعر بعداوة أهل "الكار" في الفن منذ أن بدأت انطلاقتها في مجال التمثيل وكانوا يشعرون تجاهها بالخطر، رافضًة أن تذكر أسماء أشخاص بعينهم.

واستطردت ردًا على هشام الهويش الذي قال لها: "عشان إنتي عندك مقومات ماهي موجودة عندهم فهم خايفين واعتبروكي عدوة ودخيلة على الشلة"، فردت ريم عبدالله قائلًة: "ممكن وأشكرك بس هما متخوفين"، وتابعت قائلًة: "كل واحد يعرف نفسه".

وأكدت ريم عبدالله أنها بدخولها مجال التمثيل لم تفتح الباب لباقي الفنانات السعوديات للتمثيل، مضيفًة: "المجال كان مفتوح للكل ومن كان يريد الدخول إليه فليدخل".

وأكدت ريم عبدالله أنها أول فنانة سعودية تخطف الأنظار بعملها، موضحًة أنها أصبحت الرقم الصعب بدور "جهير" في مسلسلها التلفزيوني "العاصوف" لأن الشخصية بها روح واندمجت في الدور لأنه عبّر عن شخصيتها وكشف عن طبيعتها.

وقالت ريم عبدالله: "أرفع القبعة لثلاثة فنانات في الكويت هم حياة الفهد وسعاد عبدالله وهدى حسين"، مؤكدًة أنها كفنانة سعودية تخطت دور "السنيدة" في مجال الفن ولا تقبل به بأي شكل من الأشكال لأنها تعدته في بداية ظهورها في المجال، منوهًة أن هناك فنانين سعوديين كثيرين يؤدون دور "السنيد" دون أن تذكر اسم أحد منهم.

وأوضحت ريم عبدالله أن الأعمال التي ترفضها أكثر من التي تقبل بها، مفسرًة السبب قائلًة: "أحيانًا ما أشوف نفسي في الدور وأحيانصا لم يستفزني وأراه عادي أنا ماني مع الكم أنا مع الجودة والحدث ولا أبحث عن الظهور الكثير ولكن أبحث عن الدور الذي يكون فيه بصمة".

يُذكر أن ريم عبدالله هي فنانة سعودية اسمها الحقيقي نورة العتيبين، من مواليد 1987، بدأت مشوارها الفني من خلال سلسلة "طاش ما طاش" في موسمه الـ 15، إلى جانب النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

وشاركت "عبدالله" في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "العاصوف" في جزئه الثاني من بطولة الفنان ناصر القصبي إلى جانب عدد من النجوم، وهو من إخراج السوري المثنى صبح.