درة التونسية تعتذر للممرضات المصريات على دور أدته قبل سنتين

علقت الفنانة التونسية درة على حالة الغضب التي سادت بين قطاع الممرضات في مصر بسبب طبيعة شخصيتها فيلم "يوم وليلة" والتي أظهرت الممرضة بشكل سيئ، معقبة :"الممرضات فوق رأسي لأن دورهم مهم للغاية باعتبارهم ضمن الجيش الأبيض وملائكة الرحمة في مواجهة كورونا".

وقالت في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج التاسعة إن "الفيلم تم تصويره منذ سنتين ولكن عرض عبر اليوتيوب مذ أيام لذلك ظهرت حالة الغضب الكبير بين الممرضات"، مؤكدة أن هناك تحاملا عليها وهي ليست كاتبة الفيلم ولكنه من وحي خيال المؤلف .

وأضافت أن دورها في الفيلم هو شخصية ميرفت التي لديها طفلتان وتضطر للعمل للإنفاق عليهما، ولذا فإن ظروفها تفرض عليها أن تقوم بأعمال خاطئة وتقوم بسرقة أدوية من المستشفى لأن وضعها سيئ وهو ما حاول مؤلف الفيلم أن يرصده.

ووجهت درة رسالة للممرضات أنها تكن لهن كل مشاعر الحب، مطالبة بعدم الغضب من الأدوار التي تقدم السلبيات ليتم حلها، قائلة:"حقكم عليا ده تمثيل مش حاجة بجد أنا أؤدي شخصية في فيلم ولكن أنا بكن كل الاحترام لكم".

من جانبه أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر حالة الغضب بين الممرضات، قائلا:"الممثل له مسؤولية كبيرة تجاه الجيش الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض الذي يحمي مصر من فيروس كورونا".

وتابع أن فيلم يوم وليلة منذ سنتين والرقابة على المصنفات أجازته، مبديا اعتراضه على تصريحات نقيب التمريض كوثر محمود عندما وصفت الفيلم بـ"القذر" ووجهت للممثلة درة اللوم على المشاهد غير لائقة في الفيلم حيث قالت لها "اذهبي بلدك تونس انتقدي به الممرضات".