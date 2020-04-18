هل يعتزل الفنان المصري خالد النبوي التمثيل بسبب ريهام حجاج؟

أثار البوستر الدعائي لمسلسل "لما كنا صغيرين" الذي يشارك في بطولته الفنان المصري خالد النبوي ومواطناه محمود حميدة وريهام حجاج جدلا واسعا، بعدما تصدرت النجمة الشابة المشهد، رغم أن مشوارها الفني أقصير بكثير من مشوار النبوي وحميدة.

وتسبب البوستر الدعائي في غضب شديد لخالد النبوي، الذي سرعان ما خرج عن صمته وعلق عبر إصداره بيانا رسميا، هدد فيه باعتزال التمثيل.



وقال خالد النبوي في بيانه الذي نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بسم الله الرحمن الرحيم.. لم أتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصًا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم.. أعتذر هذه المرة وستكون الأخيرة لأني مدين للجمهور ولعائلتي، ولهذه المهنة العظيمة، ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل".

وأضاف خالد "أوضح إنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجودة في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسيلة دعاية مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة".

وتابع "أبلغت السيد المنتج بعدم موافقتي والذي أبلغني بدوره أن هذه الدعاية لم تقم بها شركته وأنه لا يعلم عنها شيئًا وأنه سيتم تصحيحها فورًا، وللأسف لم يحدث حتى الآن".

وواصل النبوي "تحدثت كثيرًا مع السيد نقيب الممثلين عن تضرري البالغ مما ينشر من تشويه، وأنني لا أوافق على أي دعاية نشرت نهائيًا، وأن عقدي لا ينص على ذلك، بل على العكس تماما.. عقدي فيه احترام تام لمن هو أكبر مني فنًا وسنًا.. وفيه احترام تام لفني واسمي.. فضلاً عن الأصول والأعراف التي لا توافق على ذلك أيضا".

وأكمل "وعدني السيد المنتج المحترم بتنفيذ مواد الدعاية الخاصة بشركته لتصحيح الصورة وكل الأخطاء التي حدثت.. وأتمنى إن شاء الله يحدث ذلك قريبًا.. وكما وعدني بذلك السيد المحترم نقيب الممثلين أيضا".

وأردف "في النهاية أقول لمن يلوموني حبًا، أو من تطاولوا كرهًا، خيرًا أو شرًا، بالتأكيد يوجد مسؤولون أكبر مني عن تصحيح وضع الهرم المقلوب، لأنه لا يستطيع أحد وحده ولأنه لا أحد مسؤول وحده، فإنه يبدو لي ظاهرًا جليا في هذه اللحظة أن الاعتزال هو الحل".

واستطرد الفنان المصري"وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال..لا توجد أي خلافات شخصية بيني وبين جميع زملائي.. أرجو أن يحرص الجميع على الدقة قبل أن يطلق أي كلمة دون التحقق من صحتها حتى لا يؤذي الناس بالباطل".

واختتم بيانه قائلًا: "الكلمة أمانة سوف يحاسبنا الله عليها.. وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال سيتم نشر الحقائق تباعا.. وسيتم إعلان كل شيء للجمهور في حينه.. السلام والمحبه على الجميع وكل عام والجميع بخير".