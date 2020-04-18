بعد غياب طويل بسبب المرض.. ظهور غنائي نادر للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله

جذب ظهور غنائي نادر للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، ليلة الجمعة السبت، ملايين المشاهدين للنجم السعودي الذي أبعده المرض عن عالم الفن منذ سنوات، وظل محتفظاً بقاعدة جماهيرية كبيرة لا يزال أفرادها يرددون أغانيه بطابعها الرومانسي.

وأطل "أبو عبدالله" كما يحلو للسعوديين تسميته، من داخل منزله عبر بث مباشر على حساب وزارة الثقافة السعودية في تطبيق "إنستغرام"، قبل أن يتم تناقل مقاطع فيديو لحديث وأغاني ذلك اللقاء في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أحد الحسابات في موقع "تويتر" أغنية "يا عديم الشوك" التي أداها الفنان على العود خلال البث المباشر، لتحصل على أكثر من مئة ألف مشاهدة في غضون ساعات، وهكذا كان نصيب جميع الأغاني الأخرى التي غناها ضيف البث.

وقال أحد معجبي صاحب الأغاني الرومانسية الشهيرة في تعبير لافت عبر "تويتر": "الله يدخل وزارة الثقافة الجنة، بعد أن نجحت الوزارة في إقناع عبدالله بالظهور عبر بث مباشر من داخل منزله".

وكتبت معجبة أخرى في تعبير عن فرحها بظهور نجمها المفضل: "حرفيا أفخم لايف في تاريخ الآنستغرام".

وظهر الفنان بزي منزلي بسيط، وهو ما قوبل بإشادة واسعة من مشاهدي البث الذين يتواجد غالبيتهم في المنازل أيضاً ضمن إجراءات حجر وعزل منزلي؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولمع نجم صاحب أغنية "رهيب" و "أحبك ليه أنا مدري" في تسعينيات القرن الماضي، وخطف الأضواء في ظهوره آنذاك بسلسلة من الأغاني الرومانسية التي ملأت محطات التلفزيون والإذاعات العربية، بجانب ظهوره المتكرر في الحفلات الفنية التي يحضرها جمهور كبير في العادة.

جمعت لكم كل الاغاني الي غناها #عبدالمجيد_عبدالله في البث ماستمتعوا ❤️❤️ : pic.twitter.com/DhsKf9lbua — عاشق للموسيقى (@_a0nm) April 17, 2020

لكن الفنان الذي لا يزال يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، انقطع عن الساحة الفنية لفترة طويلة، بعد أن أبعده مرض يصيب الأذن الداخلية ويؤثر على توازن الشخص، ويُعرف باسم مرض "منيير"، قبل أن يعود للظهور بشكل محدود في الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعه فيها الملايين.