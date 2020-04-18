عبودكا يكشف تطورات وضعه الصحي بعد مغادرة المستشفى (فيديو)

غادر نجم مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عبدالله الجاسر، الشهير إعلاميا بـ "عبودكا"، المستشفى الذي دخله لإجراء عملية جراحية في عينه بعد الاعتداء.

وقال عبودكا خلال اتصال هاتفي أجرته معه الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل "لايف" عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" إنه غادر المستشفى لأن الوضع بها "وايد خطر"، مردفا: "الحمد لله كل شيء تمام وعاد عيني مسكرها لكن وضعي خطر".

وأضاف عبودكا قائلا إنه "يجلس مع أحد أصدقائه في ربعه كونه يحتاج إلى مراعاة صحية من خلال تناول الأدوية والتحرك وخلافه خاصة أن "الشاش" على عينه ويحتاج لمساعدة شخص آخر".

واستطرد قائلا: "ماني مصدق نفسي خالص، عيني نفسها راحت خلاص ونفسيتي متأكسدة الحين، سويت عملية الحين وهذه العملية من النوع الدماغية التي تخرخر بالدمع، وأخطر شيء علي حاليا العطس ولو قمت به ستخرج العين من مكانها للخارج".

وأعرب عبودكا عن امتنانه لكل من تواصل معه للاطمئنان عليه مبينا أن دعوات أهل الكويت وصلته، فيما قالت له نهى نبيل: "ترا وصلك إن الكويت كلها تدعيلك، ولا تقول العين راحت خلي إيمانك بالله قوي وقل الحمد لله على كل حال".

وتعرض عبودكا الذي يتابعه مئات الآلاف عبر مواقع التواصل، لاعتداء بآلة حادة من قبل شخصين لا يعرفهما عقب نشوب خلاف لرفضه الوقوف لهما أثناء سيره في الطريق، وفق ما ذكره لوسائل الإعلام.

ونتج عن الاعتداء على "عبودكا" قطع في القناة الدمعية وكسر في الأنف، في حين فتحت الجهات المعنية تحقيقا في الحادثة للوقوف على ملابساتها وسط جهود لضبط المتهمين بالاعتداء.

وألقت السلطات الأمنية في دولة الكويت، الخميس الماضي، القبض على حدثين قالت إنهما متورطان في الاعتداء على عبودكا تمهيدا للتحقيق معهما ومعاقبتهما.