إصابة الفنان إبراهيم المريسي بكورونا

أعلن الفنان إبراهيم المريسي، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر المريسي على حسابه في إنستغرام صورة من داخل أحد المستشفيات معلقًا عليها بالقول: "أصبت بفيروس كورونا، وهذا قضاء الله وقدره، واللهم لك الحمد".

ولاحقا نشر المريسي مقطع فيديو على قناته في موقع يوتيوب روى فيه قصة إصابته بالفيروس، لافتا أنه منذ أسبوع داخل الحجر الصحي، مشيرا إلى أنه كان يحجر نفسه قبلها في منزله دون أن يعلم أنه مصاب.

وفي الفيديو، وضح المريسي الأعراض التي مرت به، وخصوصا الزكام وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وذكر أنه مر بحالة نفسية سيئة في بدايات الحجر، لكنها تحسنت مع الوقت.

ويعد المريسي نجم أفلام "العم ناجي في الإمارات"، و"بتاع كلو"، و"فريج الطيبين".