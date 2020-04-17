عقد قران أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري (صور)

جرت مراسم عقد قران رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على الفنانة المصرية ياسمين صبري، في منزل أسرة الأخيرة وسط تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولم يكن أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري يرتبان لعقد قرانهما بهذه الطريقة المفاجئة للجميع، لكن وبحسب بيان أصدره العروسان، أكدا أنهما قررا "ألا يفقدا فرصة السعادة إذا ما تمت مراعاة الضوابط".

وجاء في البيان الصادر عن أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري قولهما: "تقديرًا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا يُسعدنا الإعلان عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية".

وأضاف البيان: "سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، تم الالتزام في أجوائه من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، والتأكيد على أن الحياة يمكن أن تستمر وأننا لا نفقد فرصة السعادة إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

واستطرد البيان: "ونحن إذْ نشارككم فرحتنا الشخصية نتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة في هذا التوقيت، نتمنى للجميع في مصر والعالم السلام والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة".

واختتما في البيان: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا واقفين جانبنا وتفهموا الظروف التي اضطرتنا لاختصار الاحتفال حرصًا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري قد تمت خطبتهما منتصف مارس الماضي، وسط أجواء أسرية بسيطة، فيما تنتظر الفنانة المصرية عرض مسلسل "فرصة تانية" لها في شهر رمضان المقبل، والذي يعد ثاني بطولة لها على التوالي.