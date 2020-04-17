نادين نجيم خارج السباق الرمضاني

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، عن تأجيل عرض مسلسلها "النقيب سما" إلى بعد شهر رمضان، لتكون خارج السباق الدرامي هذا العام.

وفاجأت نادين الجمهور عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" بقولها: "مع الأسف العمل تأجل لبعد رمضان، ولكن الحماس والطاقة الإيجابية موجودين والتفاؤل بالنجاح والأمل أنه كل شي راجع مثل الأول".

شكراً لمحبتكم و تعليقاتكم نعم مع الأسف العمل تأجل لبعد رمضان ولكن الحماس والطاقة الإيجابية موجودين والتفائل بالنجاح والأمل انه كل شي راجع متل الأول ان شاء الله، هل أزمة عل كل ورح تعدّي اهم شي سلامة الناس وصحتنا تنرجع نشتغل رح اشتقلكم كتير كتير 🙏🏻💖 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 17, 2020

وردت الفنانة اللبنانية على تعليقات بعض الجمهور، قالوا إنهم غير معتادين على عدم رؤيتها في شهر رمضان، قائلة: " ‏‎حتى أنا مني متعودة لأول مرة ما بيكون عندي عمل خلال شهر رمضان بس كل يلي عم يصير بخليكي توصلي لحقائق وتعرفي شو بدك وتمتحني حالك وشغفك لعملك وقدي بيعنيلك".

حتى انا مني متعودة لأول مرة ما بيكون عندي عمل خلال شهر رمضان بس كل يلي عم يصير بخليكي توصلي لحقائق وتعرفي شو بدك وتمتحني حالك وشغفك لعملك و قدي بيعنيلك — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 17, 2020

ومسلسل "النقيب سما" عمل فني بوليسي، تجسد نادين نسيب نجيم دور محققة.

شاركت نادين في الموسم الرمضاني السابق، بمسلسل خمسة ونص، مع السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.

وقبل أيام، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشفت خلال استضافتها في برنامج "دبي كروز" نيتها اعتزال التمثيل قريبًا، قائلة: "كل يوم أفكر في ترك هذه المهنة لأمضي أطول وقت ممكن مع أطفالي فالسعادة الحقيقية بجوارهم".