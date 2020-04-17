سعوديون يسخرون من العنود اليوسف بعد ادعائها رسم لوحة فنية (فيديو)

سخر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، من خبيرة التجميل العنود اليوسف، بعد ظهورها في مقطع فيديو، وهي تحاول تلوين لوحة فنية، ألمحت خلال ذلك إلى أنها من قامت برسم اللوحة.

وظهرت العنود في مقطع فيديو عبر حسابها في موقع "سناب شات"، وهي تقوم باستخدام أقلام التلوين على لوحة فنية، محاولة تقديم نصائح بطريقة الرسم، ثم قالت "إنها رسمت اللوحة بطريقة خرافية"، مضيفة أن لديها رسومات أيضًا منذ أن كانت في المرحلة الابتدائية، وعرضت لوحات أخرى، زاعمة أنها من قامت برسمها.

تفشلت وانا مالي شغل 😂 pic.twitter.com/QcctPWJTYP — Bader (@j_aber98) April 17, 2020

وتبين لدى متابعين، أن اللوحة التي عرضتها خبيرة التجميل "اليوسف"، معروضة للبيع في المحل الشهير "آيكيا".

وإثر ذلك، دشن نشطاء هاشتاغ #العنود_اليوسف_اعتذري عبر موقع "تويتر"، مطالبين خبيرة التجميل بالاعتذار عن ادعائها.

انا صراحه مااتابعها لان حياتها كذب في كذب وانشهرت على الكذب كل يوم طالعه بكذبه جديده انتو مدري كيف تتابعونها واخر شي كذبت عليكم انها راسمه اللوح واهي سارقتها #العنود_اليوسف_اعتذري pic.twitter.com/VioNbR2V98 — رهف (@FFr6en44juSBZ1N) April 17, 2020

#العنود_اليوسف_اعتذري

دقييييقه !! الغبيه ناسبه لوحه لها واهي من ايكيا ؟؟؟ بس عشان شخطت كم لون بالالوان الخشبيه نسبتها لها وقالت تعبت عليها اللحجيه 🙂😐!! انا منفقع قلبي انه الوان خشبيه على كانفس 💔. pic.twitter.com/im7W8hBqdH — رهف இ 𓅓|كود نون؛ ‏MFDH (@cpfi3) April 17, 2020

#العنود_اليوسف_اعتذري

اعتذري لكل الرسامات قدام الناس اللي بسنابك قبل تعتذري قدام السعوديه كلها 💔.. pic.twitter.com/o6fzyXoYb3 — زُهور١. (@i9_lil) April 17, 2020

#العنود_اليوسف_اعتذري هذي هي نفس اللوحه اللي راسمتها بالوان خشبيه ' صدق المشاهير اغبياء😂🔥 - pic.twitter.com/EE4UnXeOKD — مترفـہ𖤐 (@_JN33_) April 17, 2020

ولم ترد العنود اليوسف حتى هذه اللحظة على الانتقادات التي طالتها.