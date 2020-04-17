سعوديون يسخرون من العنود اليوسف بعد ادعائها رسم لوحة فنية (فيديو)

سعوديون يسخرون من العنود اليوسف بعد...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

سخر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، من خبيرة التجميل العنود اليوسف، بعد ظهورها في مقطع فيديو، وهي تحاول تلوين لوحة فنية، ألمحت خلال ذلك إلى أنها من قامت برسم اللوحة.

وظهرت العنود في مقطع فيديو عبر حسابها في موقع "سناب شات"، وهي تقوم باستخدام أقلام التلوين على لوحة فنية، محاولة تقديم نصائح بطريقة الرسم، ثم قالت "إنها رسمت اللوحة بطريقة خرافية"، مضيفة أن لديها رسومات أيضًا منذ أن كانت في المرحلة الابتدائية، وعرضت لوحات أخرى، زاعمة أنها من قامت برسمها.

وتبين لدى متابعين، أن اللوحة التي عرضتها خبيرة التجميل "اليوسف"، معروضة للبيع في المحل الشهير "آيكيا".

وإثر ذلك، دشن نشطاء هاشتاغ #العنود_اليوسف_اعتذري عبر موقع "تويتر"، مطالبين خبيرة التجميل بالاعتذار عن ادعائها.

ولم ترد العنود اليوسف حتى هذه اللحظة على الانتقادات التي طالتها.

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