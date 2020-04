محمد رمضان: أنا غير محبوب في الوسط الفني‎ (فيديو)

View this post on Instagram

سواء إتفق او إختلف معه البعض.. يظل الفنان محمد رمضان هو فرس الرهان في اَي مضمار فني يشارك به، فعدا عن كونه ممثلا معجونا فن.. هو أيضا حالة خاصة مثيرة للجدل ربما لكونه يرفض ان يسير على الخطوط التي سار عليها غيره .. متجدد وذكي وصاحب فلسفة خاصة. في 👈هذا الحوار (من 5️⃣ أجزاء) سينشر تباعا، يجيب رمضان بجرأة وصراحة على كل المواضيع المطروحة. لكن قبل ان نستمع للجزء الاول من حواري الحصري المصور معه، ابارك له على مسلسله #البرنس الذي سيطل به على الجمهور في #رمضان #2020 .. فالنرحل مع هذا النجم👍. #ربيع_هنيدي #مصر #cairo #egypt #exclusive #نمبر_ون #دبي #dubai #uae @mohamedramadanws