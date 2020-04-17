محمد رمضان: أنا غير محبوب في الوسط الفني‎ (فيديو)

قال الفنان المصري محمد رمضان: إنه شخص غير محبوب من قبل زملائه في الوسط الفني، مرجعا ذلك إلى تفوقه في عمله.

وردا على سؤال حول ما إذا كان لا يتمتع بصداقات في الوسط الفني، أجاب رمضان في لقاء تلفزيوني بأنه بالفعل غير محبوب في الوسط الفني، متابعا: "هذا الطبيعي وأنا صغير في المدرسة مكنتش بحب الطالب اللي بيطلع الأول".

وأرجع "رمضان" تصريحه بعدم حب زملائه في الوسط الفني له، بأنه "عندما يظهر فنانون في لقاءات إعلامية، ويأتي الحديث عنه ورأيهم في شخصه وفيما يقدمه تكون الإجابات غير صريحة ولا تخرج من القلب".

ووجّه رسالة لزملائه بأن يهتموا بأعمالهم، قائلا: "بصوا في ورقتكم.. الطالب الفاشل دايمًا فاتح ورقة الإجابة وباصص على اللي جنبه وسرحان مش لاقي حاجة يكتبها، لو كل واحد ركز في شغله .. أنا بشوف شركات كتير بتقول على نفسها نمبر وان".

وأثارت تلك التصريحات جدلا بين المتابعين، حيث اتهمه البعض بالغرور، فقال مغرد يدعى "حسام صادق": "فنان على عيني وراسي بس الغرور والتعجرف والتبجح والتكرار وسوء اختيار العمل وحب الألقاب وبعض الأشخاص معطينه أكبر من حجمه أسباب زعل الناس منه".

وأضاف آخر: "متعجب من الناس اللي تقول فنان"، وتابع آخر قائلًا: "التواضع من أرقي سيم الفنان"، وكتبت أخرى: "قصدك البلطجي".

فيما دافع آخرون عن الفنان المصري، مؤكدين أنه فنان ناجح وأثبت بموهبته وقدرته على البقاء في القمة.