تفاعل واسع مع تعليق نادية الجندي عن سبب انتشار كورونا (فيديو)

لقي تعليق الفنانة المصرية نادية الجندي عن سبب انتشار فيروس كورونا المستجد، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت الجندي في لقائها مع الإعلامي شريف عامر عبر فضائية "إم بي سي" أن "فيروس كورونا درس من ربنا؛ لأن الناس نسيت ربنا وبعدت عنه"، متابعة: "كورونا ده قرصة ودن عشان الناس تفوق وتعرف إن في ربنا ولازم نرجع لأصول الدين".

نادية الجندي عن الكورونا : الناس نسيت ربنا وبعدت عنه #يحدث_في_مصر| نادية الجندي عن الكورونا : الناس نسيت ربنا وبعدت عنه

#MBCMASR Posted by ‎MBC مصر‎ on Thursday, April 16, 2020

النصيحة الدينية من الفنانة وجدت طريقها للتفاعل عبر مواقع التواصل، رد عليها بسخرية من قبيل أن الفنانين عليهم أن يتوبوا أولا قبل أن يقدموا مواعظ.

تحجبي واتركي الفن اخر عمرك — الماسه💎 (@s727388191) April 17, 2020

وربط آخرون بين حديثها عن الدرس الرباني بوباء كورونا، والمواقف الجرئية التي قدمتها في السينما المصرية.

وقالت مغردة عبر تويتر تُدعى نادية أحمد: "مع كل حبي لها، بس عاد ما توصل نادية الجندي تعطينا مواعظ، خلاص تعبنا من هالاستشراف، تعبدي وانت ساكتة، تبين تثبتين لمين انك قريبة من ربك؟".

كلام جميل وكلام معقول مااقدرش ااقول حاجة عنه لو كانت قائلته ممن تعمل به

اللهم ردنا اليك ردا جميلا — عبد الرحمن المسلم (@Moslemsbrather) April 17, 2020

وقالت مغردة أخرى تُدعى سهام: "اقرصي نفسك حنا نعرف حدودنا من زمان"، فيما تهكم مغرد يدعى أحمد قائلًا: "البيت ده طاهر".

اقرصي نفسك حنا نعرف حدودنا من زمان — seham🇸🇦🇺🇸 (@___sz11) April 17, 2020

لكن آخرون دافعوا عن حديثها، فقالت مغردة: "ما أدري ليش فيه ناس مستغربة كلامها وتتريق عليه الحمدلله إن الجنة والنار والرحمة والمغفرة بيد الله سبحانه".

ماادري ليش فيه ناس مستغربه من كلامها وتتريق عليه الحمد الله ان الجنه والنار والرحمه والمغفره بيد الله سبحانه — اربعينيه راقيه جدا (@lodyazeez2018) April 17, 2020

يُذكر أن الفنانة ناديا الجندي سوف تقوم ببطولة مسلسل "سكر زيادة"، برفقة الفنانة نبيلة عبيد، وذلك للمرة الأولى في تاريخهما الفني، ويظهر في العمل عدد من ضيوف الشرف بينهم أحمد السقا ونانسي عجرم، ويشارك في البطولة سميحة أيوب وهالة فاخر، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.