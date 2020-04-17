تفاعل واسع مع تعليق نادية الجندي عن سبب انتشار كورونا (فيديو)

تفاعل واسع مع تعليق نادية الجندي عن...

المصدر: صلاح حسن- إرم نيوز

لقي تعليق الفنانة المصرية نادية الجندي عن سبب انتشار فيروس كورونا المستجد، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت الجندي في لقائها مع الإعلامي شريف عامر عبر فضائية "إم بي سي" أن "فيروس كورونا درس من ربنا؛ لأن الناس نسيت ربنا وبعدت عنه"، متابعة: "كورونا ده قرصة ودن عشان الناس تفوق وتعرف إن في ربنا ولازم نرجع لأصول الدين".

نادية الجندي عن الكورونا : الناس نسيت ربنا وبعدت عنه

#يحدث_في_مصر| نادية الجندي عن الكورونا : الناس نسيت ربنا وبعدت عنه
#MBCMASR

Posted by ‎MBC مصر‎ on Thursday, April 16, 2020

النصيحة الدينية من الفنانة وجدت طريقها للتفاعل عبر مواقع التواصل، رد عليها بسخرية من قبيل أن الفنانين عليهم أن يتوبوا أولا قبل أن يقدموا مواعظ.

وربط آخرون بين حديثها عن الدرس الرباني بوباء كورونا، والمواقف الجرئية التي قدمتها في السينما المصرية.

وقالت مغردة عبر تويتر تُدعى نادية أحمد: "مع كل حبي لها، بس عاد ما توصل نادية الجندي تعطينا مواعظ، خلاص تعبنا من هالاستشراف، تعبدي وانت ساكتة، تبين تثبتين لمين انك قريبة من ربك؟".

وقالت مغردة أخرى تُدعى سهام: "اقرصي نفسك حنا نعرف حدودنا من زمان"، فيما تهكم مغرد يدعى أحمد قائلًا: "البيت ده طاهر".

لكن آخرون دافعوا عن حديثها، فقالت مغردة: "ما أدري ليش فيه ناس مستغربة كلامها وتتريق عليه الحمدلله إن الجنة والنار والرحمة والمغفرة بيد الله سبحانه".

يُذكر أن الفنانة ناديا الجندي سوف تقوم ببطولة مسلسل "سكر زيادة"، برفقة الفنانة نبيلة عبيد، وذلك للمرة الأولى في تاريخهما الفني، ويظهر في العمل عدد من ضيوف الشرف بينهم أحمد السقا ونانسي عجرم، ويشارك في البطولة سميحة أيوب وهالة فاخر، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

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