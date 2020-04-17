شهيرة سناب شات سعودية تثير سخرية بسبب "جمال يديها" (صور)

أثارت إحدى شهيرات "سناب شات" في المملكة العربية السعودية، جدلا عبر مواقع التواصل؛ بعدما نشرت صورة ليديها وهي ترتدي قفازا، لإخفاء جمال يديها، بعدما تسبب مديح الآخرين لجمالهما، خاصة من الجنس الآخر، بمشاكل أسرية لكثرة وصول رسائل مديح وغزل ليديها على حسابها.

وكتبت المها في تعليق، أنها قررت تغطية يديها، بعدما تعبت من المدح لجمالها، وكيف تعتني بها، حتى وصل الأمر إلى "المدح المهول".

وتابعت: "كذا أقدر أكون مرتاحة 100% مع اللي في حياتي، مية هوشة باليوم بعد ما تنشاف محادثة فيها مدح وغزل على يدي شي متعب جدا".

وتسبب حديث "المها" عن جمال يديها بسخرية واستهزاء بين ناشطين، وكتبت مغردة عبر "تويتر" تدعى "نورا": "عجزت ألقى تعليق مناسب على اللي شفته كل اللي أقدر أقوله يا ليتني مت قبل هذا".

عجزت ألقى تعليق مناسب على اللي شفته كل اللي أقدر أقوله يا ليتني مت قبل هذا — نـورا (@i_ns656) April 17, 2020

وعلقت مغردة تقول: "يا ربي يا حبيبي أنا مابي أتنمر أو أسب بس عبادك هم اللي يطلعون الشخص عن طوره يا رب أمسك لساني".

كنا مرتاحين قبل السناب والتيك توك نحسب المجانين في مستشفيات الصحه النفسيه اثرهم بيننا — K H A L I D (@aNewKSA) April 17, 2020

ياربي ياحبيبي انا مابي اتنمر او اسب بس عبادك هم اللي يطلعون الشخص عن طوره يارب امسك لساني 🤬🤦🏻‍♀️ — SH.Altamimi🖤♉️ (@sh0o01992) April 17, 2020

الثقة اللي ماحد يتمناها — AΒRAR ♏ (@Beero_A21) April 17, 2020

وردت "المها"- التي تظهر بصوتها فقط عبر حسابها في "سناب شات" - على العديد من الرسائل الساخرة التي وصلتها.

ولاحقا، أقرت بأنها خسرت العديد من المتابعين بسبب صورة يدها بالقفاز، مؤكدة أن منهم من قام بحظرها وآخرين قامت بحظرهم.