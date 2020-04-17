هيفاء وهبي تكشف مصير فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" في ظل أزمة كورونا

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مصير فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، والذي لم يظهر للنور حتى الآن بسبب الأوضاع الراهنة والمتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وقالت هيفاء وهبي في لقاء تلفزيوني، إنه "من المحتمل عرض الفيلم على تطبيق ديجيتال بلاتفورم نظرًا للحظر الكامل علي دور السينما".

وأضافت: "أتمنى عرض الفيلم نظرا لقصته المشوقة.. عشان الناس يشوفوه وليس عشاني أنا".

وعن خروج مسلسلها "أسود فاتح" من السباق الرمضاني، قالت هيفاء وهبي إن "معظم أبطال العمل من مصر ومع غلق المطارات أصبح من الصعوبة السفر لاستكمال عدد من المشاهد ببيروت، بالإضافة إلى أن القوانين اللبنانية صارمة تجاه الحظر في البلاد".

وأضافت أن "المسؤولين رفضوا تصوير أي مشاهد خارجية للمسلسل وسمحوا فقط بالمشاهد الداخلية وهذا يتعارض كلياً مع قصته"، مؤكدة أن "طاقم الإخراج بالكامل داخل الحجر الصحي ببيروت الأمر الذي يضعنا في مأزق بشأن استكمال التصوير".

وأعربت عن "حزنها لعدم عرض مسلسلها كونها تؤدي شخصية جديدة عليها".