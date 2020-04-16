الكويت.. القبض على متورطين في الاعتداء على عبودكا

ألقت السلطات الأمنية في دولة الكويت، اليوم الخميس، القبض على متورطين في الاعتداء على نجم السوشيال ميديا الكويتي عبد الله الجاسر الشهير باسم "عبودكا".

وذكر حساب "أمن ومحاكم"، المهتم بنشر الأخبار الأمنية في الكويت: "المباحث الجنائية تقبض على حدثين اعتديا على #عبودكا في الوفرة".

المباحث الجنائية تقبض على حدثين اعتديا على #عبودكا في الوفرة https://t.co/h51h2xB32v — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 16, 2020

وتعرض "عبودكا"، الذي يتابعه مئات الآلاف عبر مواقع التواصل، لاعتداء بآلة حادة من قبل شخصين لا يعرفهما عقب نشوب خلاف بينهم؛ لرفضه الوقوف لهما أثناء سيره بأحد الطرق، وفق ما ذكره لوسائل الإعلام.

ونتج عن الاعتداء على "عبودكا" قطع في القناة الدمعية وكسر في الأنف، في حين فتحت الجهات المعنية تحقيقا في الحادثة؛ للوقوف على ملابساتها وسط جهود لضبط المتهمين بالاعتداء.