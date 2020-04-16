أول تعليق من تيم حسن بعد خروج مسلسله "الهيبة" من السباق الرمضاني‎

أكد الممثل السوري تيم حسن أنه أرجأ تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "الهيبة" في جزئه الرابع؛ حرصًا على سلامة العاملين لديه والممثلين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، دون تحديد موعد لاستئناف العمل.

وفي أول تعليق له بعد توقف التصوير وتأكيد غياب مسلسل "الهيبة" عن السباق الرمضاني 2020، أكد تيم حسن أنه تم تعليق التصوير إلى أجل غير مسمى، منوها إلى أنه سيتم الكشف عن الموعد الجديد لعرض المسلسل فور تحديده، ونشر الممثل السوري صورة له من كواليس تصوير العمل.

وأرفق تيم حسن تعليقًا عبر حسابه بموقع إنستغرام، قال فيه: "جبل في قيلولة خارج رمضان.. حبايبنا نعلمكم بتوقيت عرض #الهيبة_الرد لاحق و ‎فـور تحديده إن شاء الله و صــحــتكم بــالــدنـيـا".

وبحسب المتابعين، فإن الموسم الدرامي المقبل سيتأثر بغياب مسلسل "الهيبة" في جزئه الرابع، خاصة وأن الجمهور تأثر به لثلاث سنوات ماضية.

وكان تيم حسن قد بدأ تصوير مشاهد المسلسل الأولى خلال شهر يناير الماضي، بعدما حسمت الجهة المنتجة بأن تكون إحدى المناطق في سوريا أولى شرارة بدء العمل رسميا لتصوير العمل الدرامي، حيث تدور بعض أحداث المسلسل هناك، على أن يتم تصوير بقية المشاهد في لبنان كبقية المواسم الثلاثة من العمل.