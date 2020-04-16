عبودكا يجري عملية جراحية لأنفه وينتظر أخرى لعينه الأسبوع القادم

أجرى نجم السوشيال ميديا الكويتي عبد الله الجاسر الشهير باسم "عبودكا" قبل ساعات قليلة، العمل الجراحي الأول عقب تعرضه لاعتداء يوم أمس الأربعاء، من قبل مجهولين نتج عنه أضرار بالغة في عينه وأنفه.

وكشف الناشط مشاري بويابس "أن (عبودكا) خرج منذ قليل من غرفة العمليات، بعد إجراء عملية جراحية لأنفه وفكه، وقد تكللت العملية الجراحية بالنجاح، ومن المقرر أن يجري العملية الثانية لعينه في الأسبوع المقبل".

الحمدلله

خلصت اول عملية لعبودكا قبل قليل وحاليا هو بالافاقه

العملية كانت للخشم و الفك و تمت نجاح و الاسبوع القادم عمليه للعين و الف حمد و شكر ان العين مافيها ضرر كبير دعواتكم — مشاري بويابس (@mbuyabis) April 16, 2020

ونشر حساب "عبودكا" في تطبيق "سناب شات" قبل بضعة ساعات لحظة إدخاله إلى غرفة العمليات، ليتم إعادة نشر صورة أخرى له لاحقا وهو في حالة تخدير كامل، وقد تم إرفاق الصورة بدعاء الشفاء له.

#عبودكا

الولد توه طالع من العمليات الحمدلله..

🙏🏼ومايحتاج غيير الدعاء منكم🙏🏼

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(حسبي الله على الي يطلع الاشاعات) pic.twitter.com/S4HlRhHYPc — طلال البحيري💙 العازمــي #باقون_هنا (@fr9a) April 16, 2020

وتعرض "عبودكا" الذي يتابعه مئات الآلاف عبر مواقع التواصل، لاعتداء بآلة حادة من قبل شخصين لا يعرفهما عقب نشوب خلاف بينهم؛ لرفضه الوقوف لهما أثناء سيره بأحد الطرق، وفق ما ذكره لوسائل الإعلام.

ونتج عن الاعتداء على "عبودكا" قطع في القناة الدمعية وكسر في الأنف، في حين فتحت الجهات المعنية تحقيقا في الحادثة؛ للوقوف على ملابساتها وسط جهود لضبط المتهمين بالاعتداء.