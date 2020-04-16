شقيقة دنيا بطمة تشتم العراقيين وريان جيلر يعتذر (فيديو)

وجهت سارة بطمة، شقيقة الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة، الشتائم والسباب للعراقيين، خلال ظهورها في مقطع فيديو عبر تقنية البث المباشر "لايف"، مع مشهور مواقع التواصل السعودي ريان جيلر، في حسابه على موقع "إنستغرام"، واصفة إياهم بالخونة والمنافقين.

وقالت سارة في المقطع الذي أثار جدلا بين نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي: "أنا ما أحب أهل العراق الصراحة؛ لأنهم أهل نفاق وشقاق وأنا حرة".

وتسبب حديث سارة بطمة في إحراج ريان جيلر، فحاول تنبيهها قائلا: "أهل العراق على راسي ولدي فئة كبيرة من جمهوري هناك"، لترد سارة قائلة: "أنا ما أحبهم".

وسألها ريان جيلر عن السبب، فقالت: "عيونهم معيورة هم منافقين"، فقال ريان: "لا يا سارة بليز ما تغلطين عليهم هم أهل كرم"، ولكن واصلت سارة بطمة هجومها قائلة: "يا خونة يا أهل العراق مين خان صدام حسين غيركم".

وتابعت: "انتوا الي شيلتوه ودمرتوه وسويتوا فيه عشان الفلوس أنا تاج راسكم أنا ما أبلعهم، أهل العراق هم أهل النفاق والشقاق وعساهم حياتهم وأسوأ إن شاء الله"، ليختتم ريان جيلر بالقول: "أنا مالي دخل باللي تقوليه، وأحب أقول للعالم كبروا راسكم".

واضطر ريان جيلر للخروج عبر الانستغرام وتقديم اعتذاره للشعب العراقي؛ بعد الإحراج الذي سببته له سارة بطمة، حيث كتب: "العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ورمح الله في الأرض".