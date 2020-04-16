ميساء مغربي تتعرض لوعكة صحية (فيديو...

تعرضت الفنانة المغربية ميساء مغربي، لوعكة صحية، حيث نشرت صورة عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام" خلال تلقيها العلاج، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل، مؤكدة أنها أصبحت بحالة جيدة ووجهت الشكر لكل من حرص على السؤال عنها والاطمئنان عليها.

وأرفقت "مغربي" المقطع المتداول تعليقا جاء فيه: "ربنا يحفظنا من كل داء وبلاء ومن الحقد والكره ولكل اللي سألوا عني أنا بخير وعكة صحية عابرة".

وحرصت ميساء مغربي على توجيه الشكر للعديد من الصحفيين والإعلاميين والمقربين منها، الذين حرصوا على الاطمئنان عليها بعد الزج باسمها بقضية مخدرات داخل إحدى الشقق في دبي.

وقالت "مغربي": "شكرا لكل من دعمني في تفاهة الإشاعات المغرضة شكرا لكل من دافع عني وكلمني او كلف نفسه واتصل، وشكرا للإعلامي صالح الجسمي".

وأكدت ميساء مغربي أن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي اتصل بها ولم يبحث وراء سبق صحفي، مشددة على "عدم جواز المتاجرة بالأعراض"، وواصلت: "كل إنسان معرض لسقطة أو مكيدة وكل ما تقدمونه سيعود إليكم".

وطلبت ميساء مغربي من متابعيها وجمهورها ألا يسألوها في الاتهام بتورطها بقضية مخدرات، لافتة إلى أنها يمكن أن تجيب عن أسئلة بشأن شهر رمضان المقبل وعن صحتها والجديد في حياتها، واختتمت قائلة: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

وكانت ترددت شائعات ومزاعم ربطت اسم ميساء مغربي بالتورط في قضية حيازة وتعاطي مخدرات داخل شقة في دبي، والقبض عليها حسب ما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، قبل أن تنفي ميساء مغربي في تصريحات لـ"إرم نيوز" هذه المزاعم.