هيا مرعشلي تدخل في مساجلات مع الهلال الأحمر السوري (فيديو)

◼️رد مسعف منظمة الهلال الأحمر على الفيديو الذي نشرته مؤخراً هيا مرعشلي

🔴 رد مسعف منظمة الهلال الأحمر على الفيديو الذي نشرته مؤخراً هيا مرعشلي

#RawTV #Online #community

#الهلال_الأحمر_السوري

🎯ALL YOU NEED TO SEE

Posted by RAW TV on Wednesday, April 15, 2020