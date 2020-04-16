هيا مرعشلي تدخل في مساجلات مع الهلال الأحمر السوري (فيديو)

دخلت الفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي في صدام مع مسعفي الهلال الأحمر السوري، وسط تبادل الاتهامات بينها وبينهم بعدما استدعتهم لنقل والدة إحدى صديقاتها المسنة للمستشفى، إثر تعرضها لجلطة، مبررة أنها عاشت لحظات عصيبة كونهن فتيات ولا يوجد معهن رجل.

وقالت هيا مرعشلي إن "مسعفي الهلال الأحمر لم يقوموا بواجبهم الإنساني تجاه مريضة كادت تموت بسبب الجلطة"، لافتة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها موقع "إنستغرام" ببث مباشر، فقالت إنها كانت في زيارة منزلية لها وخلال الزيارة أصيبت والدة الصديقة بجلطة وبدأت حالتها في التدهور.

وأضافت أنه تم اللجوء للإسعاف وعندما وصل كانت أعراض الجلطة تزداد والحالة تسوء، مبينة أن "الإسعاف فريق مكون من ثلاثة أشخاص، دخلوا إلى المنزل وبدأوا إجراء تحقيق مع المريضة يسألونها عن اسمها وعمرها دون القيام بمساعدتها وعندما حاولنا الاستفسار رد أحد المسعفين (مو شغلك)".

وأكدت أن الإسعاف لم يكن على قدر المسؤولية وترك المريضة وغادر دون نقلها للمستشفى، فاضطرت وصديقاتها بعد معاونة الجيران لنقلها للمستشفى، موضحة أن ما جرى خطأ فردي من مجموعة مسعفين غير مسؤولين واصفة إياهم بـ"المجرمين".

بعدها، خرج أحد المسعفين ويدعى "نور" عبر مقطع فيديو وقام بتكذيب هيا مرعشلي، متهما إياها وصديقتها بالتهجم عليهم ومطالبتهم بمغادرة المنزل بشكل غير لائق، منوها إلى أنهم كانوا يفحصون المريضة، بينما كانت مرعشلي وصديقاتها بحالة انفعال، ولم يصبرن حتى الانتهاء من الفحوصات، بينما كانت إحداهن تدخن.

وأكد أنه كان معه طبيب وطبيبة، منوها أنه قال لها طولوا بالكم ولم يكن هناك استيعاب منهن للموقف، إذ قلن له "إما تنقلها وإما لا تنقلها"، وقلن له أيضا: "يللا انقلع".

◼️رد مسعف منظمة الهلال الأحمر على الفيديو الذي نشرته مؤخراً هيا مرعشلي 🔴 رد مسعف منظمة الهلال الأحمر على الفيديو الذي نشرته مؤخراً هيا مرعشلي #RawTV #Online #community

#الهلال_الأحمر_السوري 🎯ALL YOU NEED TO SEE Posted by RAW TV on Wednesday, April 15, 2020

وخرجت هيا مرعشلي مجددا وفندت ما قاله المسعف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه "خاطئ تماما وليس لديها نية الهجوم على المنظمة الإنسانية الهلال الأحمر العربي السوري ولا مصلحة لها في ذلك ولكنها كانت تنتظر الاعتذار وتوضيحا بدلا من الهجوم".

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وأكدت هيا مرعشلي أن ما أورده المسعف "كذب وتلفيق ولا يجوز أن يخرج هذا منهم"، مشيرة إلى أنهم كانوا يرتدون الأزياء الوقائية لكورونا ولم تكن تعلم أن بينهم أطباء، موضحة أنه قال لهن إنه ليس "عتالا".