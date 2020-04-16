زواج فارس كرم يثير جدلا.. وإعلامي يكشف الحقيقة

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تزوج الفنان اللبناني فارس كرم، صاحب الـ 46 عامًا والمعروف بأنه أشهر عازب في الوسط الفني اللبناني، وذلك في مسقط رأسه بجنوب لبنان وسط حفل زفاف عائلي بسيط حضره أهل العروسين وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا. وأعلن عن زواجه مواطنه الإعلامي إيلي باسيل، وذلك في منشور له عبر حسابه على موقع "انستغرام". وكتب باسيل: "مبروك الفارس فارس كرم زواجه مبارحة من بنت الناس هبة عزيز انشالله يا رب نفرحلكن بولادكن وولاد ولادكن!!". وأضاف: "ألف مبروك ويقبرني وائل كفوري اللي غناله بهالعرس الجزيني الضيق الخاص واللي كان جايي جماله متلو متل العريس".