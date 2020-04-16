زواج فارس كرم يثير جدلا.. وإعلامي يكشف الحقيقة

تزوج الفنان اللبناني فارس كرم، صاحب الـ 46 عاما والمعروف بأنه أشهر عازب في الوسط الفني اللبناني، وذلك في مسقط رأسه بجنوب لبنان وسط حفل زفاف عائلي بسيط حضره أهل العروسين وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأعلن عن زواجه مواطنه الإعلامي إيلي باسيل، وذلك في منشور له عبر حسابه على موقع "إنستغرام".
وكتب باسيل: "مبروك الفارس فارس كرم زواجه مبارحة من بنت الناس هبة عزيز انشالله يا رب نفرحلكن بولادكن وولاد ولادكن!!".
وأضاف: "ألف مبروك ويقبرني وائل كفوري اللي غناله بهالعرس الجزيني الضيق الخاص واللي كان جايي جماله متلو متل العريس".
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وحسم إيلي بذلك الأنباء التي تم تداولها بشأن زواج النجم اللبناني فارس كرم الذي سعى من خلال مكتبه الإعلامي لنفي الأمر وأنه لم يتزوج سرا، فيما تحدث البعض أن العروس التي اختارها فارس لتكون شريكته هي معلمة تعمل في إحدى مدارس جزين وتدعى هبة عزيز وتبلغ من العمر 35 عاما.