بعد موجة جدل.. السعودي عايض يوسف يعتذر للكويتي عيسى المرزوق (فيديو)

طوى الفنان السعودي عايض يوسف صفحة خلافه مع نظيره الكويتي عيسى المرزوق التي شغلت السوشيال ميديا، بعد اتهامات وإهانات جرت بينهما. وخرج "عايض" على صفحته بسناب شات يقدم اعتذاره للمرزوق عما بدر منه قائلا: أحب اعتذر للفنان عيسى على الموقف اللي حصل، أنا أعترف كنت مستفز شوية واعتذر إليكم انتوا إنكم شفتوني في هذا الموقف اللي يتباعني من خمس سنوات أو ست سنوات ما تكلمت عن أحد لحد علمي يعني وإن شاء الله في المستقبل ما تشفون الا اللي يسركم يارب". وبدأت المعركة الكلامية بين الثنائي بعدما استنكر الفنان المرزوق رد فعل يوسف خلال ظهوره في حلقة برنامج "كاربول كاريوكي" مع الإعلامي هشام الهويش، حيث قام الأخير بحركة غريبة بعد سؤاله عن رأيه بعدد من الفنانين الذين ذكرهم، ومن بينهم الفنان الكويتي عيسى المرزوق. وبعد سؤاله أخرج الفنان السعودي "معقم أيدي" ووضع قليلا منه على يده ويد الإعلامي هشام الهويش.