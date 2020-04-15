بعد موجة جدل.. السعودي عايض يوسف يعتذر للكويتي عيسى المرزوق (فيديو)

طوى الفنان السعودي عايض يوسف صفحة خلافه مع نظيره الكويتي عيسى المرزوق، بعد اتهامات وإهانات متبادلة جرت بينهما.

وخرج "عايض" على حسابه بتطبيق سناب شات، في فيديو تناقلته الصفحات الفنية، يقدم اعتذاره للمرزوق عما بدر منه قائلا: "أحب اعتذر للفنان عيسى على الموقف اللي حصل، أنا أعترف كنت مستفز شوية واعتذر إليكم انتوا إنكم شفتوني في هذا الموقف اللي يتابعني من خمس سنوات أو ست سنوات ما تكلمت عن أحد لحد علمي يعني وإن شاء الله في المستقبل ما تشفون الا اللي يسركم يارب".

وأضاف عايض: "أنا آسف يا جماعة وبالأمانة ما كنت متوقع أن الموضوع رايح يكبر بالشكل هذا وما كنت أتوقع إنه رأيي مهم لهذه الدرجة يعني بس أرجع أكرر الاعتذار وأنا آسف بصدق يعني وفي ناس كتير اتصلوا عليا كتير كتير من غير ذكر أسماء وناس بعتت رسائل وناس ما توقعتهم بيتصلون عليا حسيت انه الموضوع مره صار كبير ولازم أطلع واعتذر".

وبدأت المعركة الكلامية بين الثنائي بعدما استنكر الفنان المرزوق رد فعل يوسف خلال ظهوره في حلقة برنامج "كاربول كاريوكي" مع الإعلامي هشام الهويش، حيث قام الأخير بحركة غريبة بعد سؤاله عن رأيه بعدد من الفنانين الذين ذكرهم، ومن بينهم الفنان الكويتي عيسى المرزوق.

وبعد سؤاله أخرج الفنان السعودي "معقم أيدي" ووضع قليلا منه على يده ويد الإعلامي هشام الهويش، لكن المرزوق هاجم يوسف، على "تويتر" دون أن يذكر اسمه مباشرة، بالقول: "وفي عالم الوقاحة، أصبح الأدب .. ملفتا للنظر!!" ثم توالت الاتهامات.

وعاد عايض يوسف ليهين عيسى المرزوق بحركة مماثلة من خلال توثيقه مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" وتم تناقله بين صفحات فنية مهتمة بالمشاهير، إذ قام بارتداء الكمامة وتعقيم يديه من جديد.

وقال عايض يوسف: "في كثيرين قاعدين يقولولي ليش ما ترد؟ يعني أنا اتكلمت من الناحية الفنية ولكن إذا هو بيجيني من ناحية المرجلة فأنا ما راح أتكلم وما راح أرد بشيء هحط كمامات وهرش (معقم) لإن هو الحاجة اللي تفيدك حاليًا".

وأضاف الفنان السعودي الذي أكد أنه تحدث عن عيسى المرزوق من الناحية الفنية وليس بشخصنة الأمور، قائلًا: "وأنا بالنسبة لي ترى هالموضوع اتفقل وما راح أفتحه، وأتمنى ما حد يفتحه حتى اللي يفتحه معي ما راح أتكلم فيه".

وأحدثت هذه المقاطع تفاعلا واسعا بين المتابعين وجدلا على صفحات السوشيال ميديا وانتقد كثيرون الفنان السعودي "عايض" ووصفوا ردوده بالمستفزة كونه يشبه المرزوق بالفيروس.