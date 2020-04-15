شاهد آثار ضرب مبرح على وجه "عبودكا" بعد اعتداء عليه (صورة)

نشر نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويت عبدالله الجاسر الشهير بـ"عبودكا" عبر حسابه على "سناب شات"، اليوم الأربعاء، صورة له وعلى وجهه آثار اعتداء شديد.

وظهر "عبودكا" في صورة له ووجهه ينزف، فيما تعرضت إحدى عينيه إلى ضرر، لكن النجم الكويتي لم يكشف عن ملابسات ما حدث، إلا أنه كتب تعليقًا موجهًا للمعتدي فيما يبدو:"اطلع من المستشفى وسأُريك أن الله حق".

وكان "عبودكا" قبل الواقعة بعدة ساعات قد نشر صورًا له، خلال قيامه بالعمل على إحدى السيارات.

وبينما تساءل ناشطون عن ملابسات الاعتداء وأسبابه، شكك آخرون بأن يكون الأمر مجرد خدعة من النجم الكويتي.