زينة ترد على منتقدي تصوير المسلسلات الرمضانية رغم كورونا (فيديو)

قالت الفنانة زينة إن المسلسلات الرمضانية والفنانين هما الشيء الذي سيسلي الجمهور الجالس في البيوت في شهر رمضان بسبب أزمة كورونا.

وعلقت على منتقدي استكمال تصوير المسلسلات رغم التعليمات إن هناك عمالا يوميين يمكنهم العمل مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم بدلا من حصولهم على تبرعات.

وأضافت: "الناس يستهزئون ويقولون إنهم أغلقوا المساجد وأنتم لا تزالون تصورون مسلسلات، ولن تتوقفوا عن التمثيل؟ أصلا نحن من سيسليكم وبدأنا المسلسل قبل انتشار كورونا في مصر ولم نكن حينها نفهم ما يجري".

رداً على منتقدي تصوير مسلسلات رمضان ، الفنانة المصرية زينة: " احنا اللي هانسليكم! " pic.twitter.com/SZZPGcJz3b — استوديو الفن (@ArabicFN) April 14, 2020

وتابعت: "بعدما وصلنا ثلث المسلسل، هل يمكن أن نخرب بيت المنتج أو نضر الناس الغلابة الذين يعملون معنا، ونحن نشغل هؤلاء الناس بدلا من منحهم التبرعات".

وأكدت أن فريق العمل يأخذ كامل الاحتياطات الصحية اللازمة من تعقيم موقع التصوير واستخدام مطهرات اليدين ولبس كمامات الوجه، وأصبحت تلك الحالة ثقافة بين طبقات الشعب".