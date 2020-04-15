بشرى لـ "إرم نيوز": نصور "القمر آخر الدنيا" ومخاوف من إصابتنا بكورونا (فيديو)

قالت الفنانة المصرية بشرى، إن جميع المشاركين في مسلسلها الجديد "القمر آخر الدنيا" المقرر عرضه في رمضان المقبل، متخوفون من الإصابة بفيروس كورونا، أثناء تصوير العمل بشكل يومي.

وأوضحت بشرى في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "نحاول قدر الإمكان الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، والتطهير والتعقيم المستمر، كلنا متخوفون من العودة إلى أهلنا بالفيروس اللعين".

وتابعت: "في النهاية الناس يحتاجون مشاهدة أعمال مختلفة، وشهر رمضان يحب المسلسلات الدرامية".

وأردفت: "ليس كل الناس لديهم القنوات المشفرة والمدفوعة، معظم المشاهدين يتابعون التلفزيون الرسمي والإذاعة، وهنا يأتي دورنا في الترفيه عن المواطنين، لأن هذه مهمة راقية لقتل الوقت الطويل الذي يجلسه البعض في المنزل خلال الفترة الحالية".

وعن التنمر على المصابين بفيروس كورونا، قالت بشرى: "سمعت عن الطبيبة التي تعمل في مستشفى حميات إمبابة وتشكو من معاملة جيرانها لها واتهموها بأنها تخفي حالة مصابة بكورونا في منزلها".

واستطردت بشرى: "هل وصلت بنا الحال إلى هذا الحد من الافتراء في ظل سعينا إلى إنهاء هذه الأزمة، كيف عرفوا أن لديها حالة مصابة بكورونا؟! إذا كنت أنا لا أعلم ما إذا كانت حالتي إيجابية أم سلبية".

واختتمت: "كيف نكون قاسين بهذا الشكل على بعض، في الوقت الذي نرفع فيه أيدينا إلى السماء لندعو الله بأن يزيح هذه الغمة عنا، شيء مثير للحزن".

يذكر أن مصر سجلت حتى الآن زهاء 2190 حالة إصابة بفيروس كورونا، و164 حالة وفاة، وفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الصحة المصرية.