شاهد.. كيف كان شكل هيفاء وهبي قبل 28 عاما (فيديو)

انتشرت مقابلة تلفزيونية متداولة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأول ظهور لها قبل 28 عاما.

ونشر الإعلامي اللبناني محمد جفال، المقابلة التي تعود إلى عام 1992 (قرابة 28 عاما)، وكان هو صاحب اللقاء، قبل عدة أشهر عبر حسابه على "فيسبوك"، إلا أنها وجدت طريقها للانتشار عبر مواقع التواصل، اليوم الأربعاء.

هيفاء وهبي بسنة ١٩٩٢ كان عمر بنتها زينب فياض سنه شوفو البرائه والخجل جميله من صغرها تبارك الله pic.twitter.com/Vtu6dppZhz — ﺷـﺪں. #منثبره_بالبيت (@4SHDN) April 15, 2020

وكانت الفنانة اللبنانية تبدي رأيها بأحد البرامج التلفزيونية التي كانت تعرض في تلك الفترة، وظهرت قبل إجرائها أي عمليات تجميل.

وتباينت الآراء بشأن الظهور النادرة لهيفاء بين من أكد أنها كانت بملامح جميلة، وآخرين رأوا أن إجراءها عمليات التجميل هو الذي منحها جمالًا وجاذبية.

رغم كل شي عم يحكو بس بلاقيا كانت حلوة وصارت احلى بس الحق على فانز هيفا يلي بيردو على هيك كلام بلا طعمة #هيفاء_وهبي https://t.co/pVUcp6l7YW — Nesrine nk (@Nesrinmk1) April 15, 2020

وتضمنت تعليقات المتابعين مقارنات بين شكل هيفاء حاليا وعندما كانت لا تزال تبدأ طريقها إلى الشهرة، حيث شبهها البعض بالفنانة المصرية نبيلة عبيد.

هيفاء وهبي لما كانت نبيله عبيد pic.twitter.com/iU57tovFON — Emi (@emaanaymann) April 15, 2020

لكن آخرين تحدثوا عن فارق الشبه الكبير بين شكلها قبل سنوات وما بدت عليه حاليا.

فين هيفاء وهبى ي جماعه بجد بقا متهزروش .!! https://t.co/zm2RiH9NWy — طظ❗ (@alyaamoh20) April 15, 2020