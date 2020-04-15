شاهد.. كيف كان شكل هيفاء وهبي قبل 28 عاما (فيديو)

شاهد.. كيف كان شكل هيفاء وهبي قبل 2...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

انتشرت مقابلة تلفزيونية متداولة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأول ظهور لها قبل 28 عاما.

ونشر الإعلامي اللبناني محمد جفال، المقابلة التي تعود إلى عام 1992 (قرابة 28 عاما)، وكان هو صاحب اللقاء، قبل عدة أشهر عبر حسابه على "فيسبوك"، إلا أنها وجدت طريقها للانتشار عبر مواقع التواصل، اليوم الأربعاء.

وكانت الفنانة اللبنانية تبدي رأيها بأحد البرامج التلفزيونية التي كانت تعرض في تلك الفترة، وظهرت قبل إجرائها أي عمليات تجميل.

وتباينت الآراء بشأن الظهور النادرة لهيفاء بين من أكد أنها كانت بملامح جميلة، وآخرين رأوا أن إجراءها عمليات التجميل هو الذي منحها جمالًا وجاذبية.

وتضمنت تعليقات المتابعين مقارنات بين شكل هيفاء حاليا وعندما كانت لا تزال تبدأ طريقها إلى الشهرة، حيث شبهها البعض بالفنانة المصرية نبيلة عبيد.

لكن آخرين تحدثوا عن فارق الشبه الكبير بين شكلها قبل سنوات وما بدت عليه حاليا.

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