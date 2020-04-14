تيلور سويفت وجينيفر لوبيز تشاركان بحفل عالمي للعاملين في ظل كورونا

قال منظمون الثلاثاء إن المغنيتين تيلور سويفت وجينيفر لوبيز والإعلامية أوبرا وينفري انضممن إلى عرض خاص على مستوى العالم للاحتفاء بجهود من يمارسون أعمالهم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وأُطلق على العرض اسم (وان وورلد توجيذر آت هوم) أو "عالم واحد معا في المنزل" وسزف يتضمن فقرات غنائية وكوميدية وقصصا يرويها أطباء وممرضون وعاملون في محلات البقالة. وأعلن المنظمون أيضا أنه سيكون هناك بث إضافي يستمر ست ساعات وسيشارك فيه نجوم كبار في عالم الرياضة مثل بطل سباقات فورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون ولاعبة كرة القدم النسائية الأمريكية ميجان رابينو وعشرات المغنيين والممثلين والشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيسبق هذا البث العرض الذي يستمر ساعتين وستنقله شبكات تلفزيونية عديدة في أمريكا الشمالية والعالم مساء يوم السبت في أكبر مسعى للتعبير عن التضامن مع العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس.

وستكون مشاركة الجميع في الحدث، القائمة عليه منظمة الصحة العالمية وجماعة جلوبال سيتزن الحقوقية، عن بعد بسبب التباعد الاجتماعي وإجراءات العزل العام التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة ما يربو على 124 ألف شخص على مستوى العالم.

كانت المغنية الشهيرة ليدي جاجا قد أعلنت عن الحدث الأسبوع الماضي لكن عدد المشاركات فيه زاد كثيرا ويشمل الآن بعضا من أكبر الأسماء في عالم المشاهير مثل سيلين ديون وبيلي إيليش وجون ليجند وإلتون جون وبول مكارتني وكريس مارتن وآندريا بوتشيلي ومايكل بوبليه.