فوز العتيبي تثير الجدل من جديد بتبادل القبلات مع زوجها (فيديو)

اعتادت الناشطة السعودية فوز العتيبي، إثارة الجدل بمشاركة زوجها خلال الآونة الأخيرة، بنشرها سلسلة من الفيديوهات التي تعتبر خاصة بين الأزواج على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها فيديو جريء على السرير معه، والآن آخر أكثر جرأة بتبادلها القبلات معه.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الناشطة فوز العتيبي بغضب شديد بعد نشرها مقطع فيديو تتبادل فيه القبلات مع زوجها رغم تحذيرات الدول بمنع الأحضان والقبلات تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وتعتبر فوز العتيبي من أكثر النشطاء جدلا على مواقع ومنصات التواصل، نظرا لما تنشره باستمرار من خصوصيات حياتها الزوجية، التي بدأتها منذ إعلانها شروطا غريبة على من يريد الزواج منها.