الفنان السعودي عايض يوسف يجدد مناوشاته مع عيسى المرزوق بحركة "مهينة" (فيديو)

جددّ الفنان السعودي عايض يوسف، مناوشاته مع الفنان الكويتي عيسى المرزوق، بافتعال حركة استفزازية "مهينة" مجددًا، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي.

فبعدما تصاعدت الأمور الخلافية بين الفنانين السعودي والكويتي بحديث الأول في أحد البرامج بأنه لا يجب وضع اسم عيسى المرزوق بين كبار الفنانين واستخدم "معقم" على يديه عند ذكر اسمه، ردّ الثاني بأن ما قام عايض وقاحة وأن هذه الحركات لا تليق برجولته.

وعاد عايض يوسف ليهين عيسى المرزوق بحركة مماثلة من خلال توثيقه مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" وتم تناقله بين صفحات فنية مهتمة بالمشاهير، إذ قام بارتداء الكمامة وتعقيم يديه من جديد.

وقال عايض يوسف: "في كثيرين قاعدين يقولولي ليش ما ترد؟ يعني أنا اتكلمت من الناحية الفنية ولكن إذا هو بيجيني من ناحية المرجلة فأنا ما راح أتكلم وما راح أرد بشيء هحط كمامات وهرش (معقم) لإن هو الحاجة اللي تفيدك حاليًا".

وأضاف الفنان السعودي الذي أكد أنه تحدث عن عيسى المرزوق من الناحية الفنية وليس بشخصنة الأمور، قائلًا: "وأنا بالنسبة لي ترى هالموضوع اتفقل وما راح أفتحه، وأتمنى ما حد يفتحه حتى اللي يفتحه معي ما راح أتكلم فيه".

وأحدث هذا المقطع تفاعلًا من جانب كثير من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث وصف البعض رد عايض بالمستفز لأنه بهذه الطريقة ومع الوضع الذي يشهده العالم جراء تفشي فيروس كورونا واستخدام المواطنين المعقم والكمامة لتفادي الإصابة كأنه يشبه المرزوق بالفيروس.

بالمقابل تطرق آخرون إلى أن المناوشات والإهانات بين فنانين ما زالوا في مرحلة الشباب وأنه لا يجب الأخذ والرد في هذه المعركة الكلامية لأنهما نجمان مازالا في بدايتهما.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهزئ بها الفنان السعودي عايض يوسف من "المرزوق"، حيث سبق له أن سخر من أغانيه في مقاطع فيديو له.

والفنانان عيسى المرزوق وعايض يوسف من المطربين الشباب ويتابعهما عبر "تويتر" آلاف الأشخاص، في حين يتابع الفنان "المرزوق" عبر انستغرام أكثر من مليون ونصف المليون متابع، فيما يتابع الفنان عايض مليون متابع عبر الموقع ذاته.