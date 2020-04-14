محمد رمضان يستفز المصريين بـ"فيديو".. وتحرك قضائي ضده

استفز الفنان المصري محمد رمضان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مقطع فيديو في ختام تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "البرنس".

وظهر رمضان، في الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، وسط مجموعة من فريق عمل المسلسل، مخالفين للإجراءات التي اتخذتها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا، سواء بحظر التجمعات أو اتخاذ الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات.

يا جماعه محمد رمضان بيغدي شعبيته بان الناس تفضل تتكلم ع اللي هو بيعمله سواء صح او غلط ، نفس فكرة فادي عضلات بس كواليتي اعلي https://t.co/P44ji8qgpT — ﮼صِيامّ . (@seyam_z) April 14, 2020

سرعان ما تحول الفيديو إلى نقمة على الفنان، الذي اعتاد إثارة الجدل خلال الفترة الأخيرة، وسط حملة لمقاطعة مسلسله الجديد.

في عقاب ذلك، تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد الفنان، يطالب بمعاقبته على مخالفة الإجراءات الحكومية.

ومعتقدش حد هيتفرج عليهم *محمد رمضان* https://t.co/IUUjb1cgr6 — Karim Refaat (@karim_refaat_as) April 14, 2020

وأضاف "صبري" أن رمضان خالف الإجراءات الرسمية، وأهمها منع التجمعات ووجود مسافات تباعد آمنة بين الأشخاص، هذا بالإضافة إلى عدم ارتداء كل من ظهر في ذلك الفيديو للكمامات الطبية.

ولفت إلى أن "ما فعله محمد رمضان بالفيديو سالف الذكر؛ يعد تقليلاً من أهمية الإجراءات المبذولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد"، مطالبًا باتخاذ ما يلزم حيال المبلغ ضده.

وطالب مغردون على موقع "تويتر" بمقاطعة مسلسل رمضان الجديد، بينما اعتبر آخرون أن الفنان يتعمد إثارة الجدل للترويح لعمله الدرامي.