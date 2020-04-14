الفاشنيستا السورية شوق محمد ترفض اتهامها بالإساءة للسعودية بعد أنباء عن تورطها بقضية "دايلر"

نفت الفاشنيستا السورية شوق محمد، عبر حسابها في "تيك توك" إساءتها للمملكة العربية السعودية بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أنها "تحب السعودية والسعوديين كونها عاشت في المملكة وأهلها طوال حياتها".
وقالت الفاشنيستا شوق إنها "ستقاضي المسيئين لها، وإن حقها سيعود، خاصة في ظل حكم الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".
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أثارت قصة اتهام #شوق_محمد بعلاقتها مع المشهور #دايلر موجة اتهامات متبادلة بين الاطراف، حيث اتهمت بالأمس شوق بانها تسئ للسعودية بعد نشر محادثة مسربة لشوق محمد مع صديقة لها على انستقرام شوق محمد، وقد ردت اليوم شوق على إشاعة الاساءة للمملكة، وقد اعترفت شوق بأنها ليست سعودية .. @wiglogic . . . . ويق لوجيك @wiglogic شركة شعر طبيعي ١٠٠% موقعهم بأمريكا والوحيدين اللي منتجاتهم مرخصه ضمن المعايير الأمريكية للجوده🇺🇸❤ يوصلون لجميع انحاء العالم 🌍 موقعهم www.wiglogic.com وتقدرون تزورون اكاونتهم عالانستغرام👇🏻👇🏻👇🏻 @wiglogic @wiglogic @wiglogic @wiglogic
واكتفت شوق محمد بالرد على الاتهامات الموجهة لها من قبل متابعين بتشويه صورة السعوديات، وادعائها أنها سعودية وإنكار أصلها السوري، دون أن تتطرق إلى الاتهامات التي طالتها بشأن تورطها في قضية مخدرات مع نجم مواقع التواصل السعودي "دايلر".
وكانت معلومات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي - لا يمكن لموقع "إرم نيوز" التثبت من صحتها - عن القبض على دايلر وابن خالته وشوق محمد في دبي، والتحقيق معهم بشأن تورطهم في قضية مخدرات.
وبحسب ذات المصادر، فقد تم الإفراج عن شوق محمد وابن خالة "دايلر" بكفالة إلى حين تحديد موعد للمحاكمة، فيما لا يزال "دايلر" في قبضة الأمن.