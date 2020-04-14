الفاشنيستا السورية شوق محمد ترفض اتهامها بالإساءة للسعودية بعد أنباء عن تورطها بقضية "دايلر"

نفت الفاشنيستا السورية شوق محمد، عبر حسابها في "تيك توك" إساءتها للمملكة العربية السعودية بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أنها "تحب السعودية والسعوديين كونها عاشت في المملكة وأهلها طوال حياتها".

وقالت الفاشنيستا شوق إنها "ستقاضي المسيئين لها، وإن حقها سيعود، خاصة في ظل حكم الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".

واكتفت شوق محمد بالرد على الاتهامات الموجهة لها من قبل متابعين بتشويه صورة السعوديات، وادعائها أنها سعودية وإنكار أصلها السوري، دون أن تتطرق إلى الاتهامات التي طالتها بشأن تورطها في قضية مخدرات مع نجم مواقع التواصل السعودي "دايلر".

وكانت معلومات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي - لا يمكن لموقع "إرم نيوز" التثبت من صحتها - عن القبض على دايلر وابن خالته وشوق محمد في دبي، والتحقيق معهم بشأن تورطهم في قضية مخدرات.

وبحسب ذات المصادر، فقد تم الإفراج عن شوق محمد وابن خالة "دايلر" بكفالة إلى حين تحديد موعد للمحاكمة، فيما لا يزال "دايلر" في قبضة الأمن.