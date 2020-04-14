من هو الفنان العُماني الراحل سعود الدرمكي؟

فجع الوسط الفني، اليوم الثلاثاء، بوفاة الفنان العماني، سعود بن سالم الدرمكي، عن عمر يناهز الـ70 عاما؛ بعد صراع مع المرض في الفترة الأخيرة.

الدرمكي، هو واحد من الفنانين الذين رسموا البسمة على وجوه جمهورهم؛ لحسه الكوميدي واحترافيته العالية في التمثيل، وزخرت الدراما العمانية بكثير من أعماله المميزة.

فمن هو الدرمكي؟

ولد الدرمكي في العام 1950، حيث كانت بداية مسيرته الفنية عام 1975، عندما أنشأ مسرحا أهليا يضم مجموعة من الشباب الممثلين، منهم: (الفنان طالب البلوشي والفنانة فخرية خميس).

وبدأ الفنان الراحل مسيرته عندما أنشأ فرقة مسرحية ضمت مجموعة من الممثلين، غير أن نقطة التحول كانت عام 1980 عندما عملت الفرقة تحت إشراف وزارة الإعلام العمانية، ليبدأ في تسعينيات القرن الماضي بالعمل في التلفزيون، حيث شارك في العديد من المسلسلات.

أعماله

كان للفنان الراحل حضورا مؤثرا في الدراما العُمانية منذ بداياتها الأولى في السبعينيات، ومن بين أعماله: "آباء وأبناء" و"سعيد وسعيدة" و"الشايب خلف" و"الشطرنج" و"جمعة في مهب الريح" و"الجيران" و"صيف حار" و"عايش زمانه" و"أبو منازل طالع ونازل".

نقطة التحول

وكانت نقطة التحول للفرقة المسرحية الأهلية عام 1980، حين انضمت الفرقة بعد ذلك للعمل تحت إشراف وزارة الإعلام، وانتقل في التسعينيات للعمل بالتلفزيون، كما شارك في العديد من المسلسلات، من أبرزها: (الشطرنج، سمرة عيد، جمعة في مهب الريح).

أيامه الأخيرة

وفي أيامه الأخيرة تعرض الدرمكي، لأزمة صحية، نقل على إثرها للمستشفى؛ نتيجة تأثره بجلطة أصيب بها قبل عام تقريبا، وكان ديوان البلاط السلطاني تكفل بعلاجه.

وعم الحزن بين العُمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد الإعلان عن رحيل الدرمكي، وهو الذي كان أيقونة التلفزيون والدراما العمانية.

فنعاه الفنان العُماني الشاب محمد الذهلي، بتغريدة قال فيها: "إلهي كما أضحَكَنا ورسَمَ البسمة على مُحيّانا في الدنيا، ابعثه في زمرة الضاحكين المتبسّمين المستبشرين بما آتاهم ربّهم. إلى جنّات الخُلد يا سعود الدرمكي".