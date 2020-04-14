مروة محمد تثير جدلا واسعا بعد دعوتها لاتخاذ إجراء ضد الصين

أثارت الفنانة السعودية مروة محمد، جدلا واسعا؛ بعد دعوتها دول العالم لاتخاذ إجراء ضد الصين؛ كونها البلد المنشئ لفيروس كورونا المستجد، معللة الأمر بأنهم يأكلون الحيوانات والحشرات الحية والقاذورات بطريقة وحشية.

وأكدت مروة محمد أن الصين هي السبب الرئيسي في خسارة دول العالم للمليارات، وقالت في تغريدة لها: "ودي أفهم شي بس كورونا فيروس منشأه الصين وقذارة ما يأكلون وطريقتهم الوحشية في أكل الحيوانات الحية والحشرات والقوارض والأفاعي".

وتابعت: "هم سبب الأزمة العالمية اللي عايشها العالم كله، طيب ليش العالم ساكت رغم معاناتهم وخسائرهم الي تقدر بالمليارات، ليش ما اتخذوا أي إجراء ضد الصين؟".

ودي افهم شي بس كورونا فايروس منشأه الصين وقذارة مايأكلون و طريقتهم الوحشية في أكل الحيوانات الحية والحشرات والقوارض والأفاعي وهم سبب الأزمة العالمية اللي عايشها العالم كله طيب ليش العالم ساكت رغم معاناتهم وخسائرهم الي تقدر بالمليارات ليش مااتخذوا أي إجراء ضد الصين؟#فيروس_كورونا — مروة محمد (@marwamohammadTV) April 13, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة مروة محمد، منقسمين بين مؤيد ومعارض لها، حيث طالبها البعض بعدم النظر للأمور بسطحية، كون الصين من أعظم اقتصاديات العالم وتربطها علاقات بدول عديدة ومن الصعب خسارتها.

لا تنظرين للموضوع نظرة سطحية

الصين هي حجر زاوية في العالم في شتى المجالات صعب خسارتها وطرح اللوم عليها الدول العظمى لها شأن آخر في التحدث معها — سفير الود (@alwafi1121) April 14, 2020

وقال آخر: "ترامب يسميه الفيروس الصيني ويحملهم المسؤولية، بس فيه اتفاقية بين بلده والصين وقعوها قبل فترة بعد مشاكل كثيرة، أوروبا ما شفت منهم أي شيء ضد الصين اللي جالسة تحاول مساعدة بعض بلدانهم".

ترامب يسميه الفيروس الصيني و يحملهم المسؤولية بس فيه اتفاقية بين بلده و الصين وقعوها قبل فترة بعد مشاكل كثيرة

اوروبا ما شفت منهم أي شي ضد الصين اللي جالسة تحاول مساعدة بعض بلدانهم — ¶AbinZ¶ (@AbinZ0) April 13, 2020

بالمقابل، وافقها آخرون الرأي، من بينهم مغردة قالت: "كلامك لسه اليوم كنت أقوله، ليت نقاطعهم هما واقتصادهم وكل العالم يمنعون السفر للصين مو أوادم والله.. حسبي الله ونعم الوكيل وكفى".

كلامك لسى اليوم كنت اقولو ليت نقاطعهم هما واقتصادهم وكل العالم يمنعو السفر للصين مو اوادم والله..حسبي الله ونعم الوكيل وكفى💔 — ﮼عبورة،🇸🇦 (@Aborh14486233) April 13, 2020

يُذكر أن المصابين بفيروس كورونا اقتربوا من مليوني مصاب في دول العالم، فيما اقتربت حالات الوفيات من 120 ألف حالة في دول العالم.