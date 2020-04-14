نعي واسع للفنان العماني سعود الدرمكي

نعي واسع للفنان العماني سعود الدرمك...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

توفي الفنان العماني سعود الدرمكي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعت وسائل إعلام محلية وفنانون في سلطنة عمان مواطنهم الفنان سعود بن سالم الدرمكي، والذي وافته المنية بعد تعرضه لأزمة صحية متأثرا بجلطة أصيب بها قبل نحو عام.

وفي بيان لها عبر حسابها في "تويتر"، نعت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، الفنان الراحل: "تنعي #الهيئة_العامة_للإذاعة_والتلفزيون الفنان القدير سعود بن سالم الدرمكي الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 20 شعبان 1441 هـ ، الموافق 14 أبريل 2020 م. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما قدم موقع "أثير" الإخباري تعازيه لعائلة الفنان العماني: "تعزية من أثير لعائلة الفنان العماني القدير سعود الدرمكي".

وكتب حساب فرقة مسرح الدن العمانية: "تتقدم #فرقة_مسرح_الدن للثقافة والفن بخالص التعازي والمواساة لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى الفنان/ سعود الدرمكي، سائلين الله العلي القدير له الرحمة والمغفرة ولعائلته الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الإعلامي سالم السالمي الفنان الراحل، معلقا: "لا حول ولا قوة إلا بالله ، وإنا لله وإنا إليه راجعون ، نسأل الله تعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان . (رمز من رموز فن التمثيل العماني )".

بدوره، كتب الإعلامي خالد الراشدي: "ورحل #عميد_الابتسامة صاحب سمعة طيبة وروح باسمة وعطاء فني امتد عقودا مضت معه، كمخرج وممثل إذاعي ومسرحي وتلفزيوني. تعازينا لأسرة الفقيد الفنان والإنسان سنفتقدك #الشايب_سلوم إلى جنات الخلد."

ونعاه الفنان حيان اللمكي: "إنا لله وإنا إليه لراجعون.. الفنان سعود الدرمكي في ذمة الله، الله يرحمه ويغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وعبر فنانون خليجيون عن حزنهم برحيل الفنان العُماني، مقدمين تعازيهم لأسرته ولسلطنة عمان، حيث نعاه الفنان الإماراتي حبيب غلوم: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعزي أنفسنا والزملاء في سلطنة عمان بوفاة الصديق الفنان #سعود_الدرمكي ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه ويلهمنا الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشرت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني صورة للفنان "الدرمكي"، معلقة: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعى ناشطون عبر موقع التواصل "تويتر" الفنان العماني القدير، مقدمين التعازي لأسرته في وفاته.

وبدأ الراحل "الدرمكي" مسيرته الفنية عام 1975، عندما أسس مع مجموعة من الممثلين مسرحا أهليا، وفي عام 1980 انضمت الفرقة للعمل تحت إشراف وزارة الإعلام، وفي تسعينيات القرن الماضي انتقل للعمل في الدراما التلفزيونية والإذاعية.

وللراحل عدد كبير من الأعمال الدرامية من أبرزها "الشطرنج، وسمرة عيد، وجمعة في مهب الريح، وسلوم الحافي".

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