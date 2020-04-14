وفاة الفنان العماني سعود الدرمكي

توفي الفنان العماني سعود بن سالم الدرمكي، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ70 عاما.

وتعرض الدرمكي في الفترة الأخيرة لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

وبدأ الفنان سعود الدرمكي مسيرته عندما أنشأ فرقة مسرحية ضمت مجموعة من الممثلين غير أنّ نقطة التحول كانت عام 1980 عندما عملت الفرقة تحت إشراف وزارة الإعلام العمانية، ليبدأ في تسعينيات القرن الماضي بالعمل في التلفزيون، حيث شارك في العديد من المسلسلات.

ونعى الفنان العماني الشاب محمد الذهلي، الدرمكي بتغريدة قال فيها: "إلهي كما أضحَكَنا ورسَمَ البسمة على مُحيّانا في الدنيا، ابعثه في زمرة الضاحكين المتبسّمين المستبشرين بما آتهم ربّهم. إلى جنّات الخُلد يا سعود الدرمكي".