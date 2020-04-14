الفنانة السعودية داليا مبارك تهاجم إعلاميا وتصفه بـ"عديم الذوق"

هاجمت الفنانة السعودية داليا مبارك عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر"، أحد الإعلاميين الذي استضافها في حلقة من برنامجه مؤخرا على إحدى القنوات، واصفة إياه بـ"عديم الذوق واللباقة".

وطالبت الفنانة السعودية القائمين على القناة بعدم الخوض في سيرة حياتها، سواء من ناحية إيجابية أو سلبية.

وألمحت الفنانة مبارك في تغريدة لها إلى أحد الإعلاميين - دون أن تكشف هويته - مبينة أنه يقوم باستفزاز ضيوفه وإهانتهم ويعمد إلى "إخراج أسوأ ما فيهم"، على حد تعبيرها.

ايش رأيكم (بالإعلامي) الي يستضيف فنان بعدين يستفزه ويهينه بطريقة غير مباشرة وإذا طلع اسوء مافي هذا الضيف .

يزعل ويقلب عليه و يصير يدق بالكلام بطريقة غير مباشرة مره ثانية مع ضيوف أو فنانين اخرين هذا اي نوع يصنف من نوع الإعلاميين!؟!؟ — داليا مبارك🇸🇦|خليك بالبيت| (@daliamubarak) April 13, 2020

وتابعت في تغريدة أخرى هجومها على الإعلامي، مقدمة شكرها للقناة وللإعلامي العامل بها، مؤكدة أنه يفتقر لأدنى درجات اللباقة والذوق، لافتة إلى أن "الحلقة التي تمت استضافتها بها تم حذفها"، ومشددة على القناة عدم ذكر اسمها مجددا.

كل الاحترام للقناة الي طلعت ضيفة عندهم الي مذيعهم كان جد جد يفتقر للذوق ولباقة وسمعت ان الحلقة و لله الحمد انحذفت وهذا شئ أكيد. يفرحني ما يزعلني بس أتمنى ماعد تجيبون سيرتي ان كان زين أو شين شكراً عفواً — داليا مبارك🇸🇦|خليك بالبيت| (@daliamubarak) April 13, 2020

ولم تكشف الفنانة السعودية مطلقا عن الإعلامي المعني بالواقعة والقناة المقصودة، كما لم تكشف أسباب حذف الحلقة، وإن كان بطلب منها أو لأسباب أخرى.