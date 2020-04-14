الفنانة السعودية داليا مبارك تهاجم إعلاميا وتصفه بـ"عديم الذوق"

الفنانة السعودية داليا مبارك تهاجم...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

هاجمت الفنانة السعودية داليا مبارك عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر"، أحد الإعلاميين الذي استضافها في حلقة من برنامجه مؤخرا على إحدى القنوات، واصفة إياه بـ"عديم الذوق واللباقة".

وطالبت الفنانة السعودية القائمين على القناة بعدم الخوض في سيرة حياتها، سواء من ناحية إيجابية أو سلبية.

وألمحت الفنانة مبارك في تغريدة لها إلى أحد الإعلاميين - دون أن تكشف هويته - مبينة أنه يقوم باستفزاز ضيوفه وإهانتهم ويعمد إلى "إخراج أسوأ ما فيهم"، على حد تعبيرها.

وتابعت في تغريدة أخرى هجومها على الإعلامي، مقدمة شكرها للقناة وللإعلامي العامل بها، مؤكدة أنه يفتقر لأدنى درجات اللباقة والذوق، لافتة إلى أن "الحلقة التي تمت استضافتها بها تم حذفها"، ومشددة على القناة عدم ذكر اسمها مجددا.

ولم تكشف الفنانة السعودية مطلقا عن الإعلامي المعني بالواقعة والقناة المقصودة، كما لم تكشف أسباب حذف الحلقة، وإن كان بطلب منها أو لأسباب أخرى.

 

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