"سنفور مفكر".. وفاة الفنان الأمريكي داني غولدمان عن عمر 80 عاما

فارق الممثل الأمريكي داني غولدمان الحياة عن عمر ناهز 80 عاما بعد تعرضه لسكتتين دماغيتين.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ممثل هوليوود الذي اشتهر بالأداء الصوتي لمسلسل الرسوم المتحركه الشهير "السنافر" كان يقبع في نزل رعاية بعد تعرضه لجلطات دماغية وتدهورت صحته حيث وافته المنية وهي ليس لها أي علاقه بالوباء المستجد.

ونعاه وكيل أعماله عبر "فيسبوك" قائلًا: "داني كان شخصية فردية للغاية وكان لديه آرائه الصريحة التي لا يمانع أبدًا في البوح بها وكان يتمتع بخفة الظل والقلب الكبير، لقد فقدنا واحدًا من أحبائنا اليوم، سنشتاق إليك".

ظهر غولدمان لأول مرة في الدور الصوتي لشخصيه السنفور الذكي والمفكر الذي كان يرتدي دائما نظارات طبية سوداء في عام 1981 وقد حققت الشخصية نجاحا ساحقا وفي عام 1986 عاد لتقديم نفس الشخصية في فيلم Smurfquest.

ولد الممثل الأمريكي داني غولدمان عام 1939 بمدينة نيويورك وتخرج من جامعه كولومبيا، في عام 1961 وبعدها بدأ رحلته في مجال التمثيل.

وفي عام 1963 ظهر في دور نيك داتون في الفيلم الكوميدي The Good Life وبعدها ظهر في عدة مسلسلات تلفزيونية مثل Room 222 و American Style و .Baretta Chico and the Man

وظهر مؤخرا في إحدى حلقات المسلسل التلفزيوني البوليسي Hawaii Five-O وكان غولدمان مديرا لقطاع الإنتاج التلفزيوني والإعلانات لمدة 30 عاما.