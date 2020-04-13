السعودية مودل روز تثير غضب متابعيها بكشف هوية صديقها (فيديو)

فجرت الفاشينيستا السعودية مودل روز، غضب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في فيديو جديد تكشف خلاله هوية صديقها الرجل الذي يظهر معها في أغلب الفيديوهات التي تبثها على حساباتها الرسمية، بعد مطالب عديدة من الجمهور بالكشف عن هويته.

وقالت روز، خلال الفيديو التي نشرته إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على "إنستغرام"، إن هذا الرجل ليس صديقا لها ولا زوجها ولا حبيبا أيضا، واصفة علاقتها به بأنه صديقتها، موجهة إليه سؤالا حول علاقتها به، مجيبا بأنه شاذ جنسيًا، وأنه لا يوجد لديه ميول نحو الإناث.

وقالت الفاشينيستا السعودية: "لا ساكن معاي ولا ساكنة معاه .. لكننا مجتمعين .. وفي فرق بين ساكنة معه ومجتمعين"، ما جعل الجمهور يفتح عليها النار، وسط مطالبات بسحب الجنسية منها.

وعلّق بعض المتابعين قائلين: "ياريت يسحبوا الجنسية منها"، وكيف صديقتي! ؟ يعني شاذ!؟"، و"تلعب بعقول المراهقين أولا الشذوذ حرام وحرام حتى تعايشينه.. ثانيا المساكنة معروفة ومعروف شنو تجيب.. ثالثا نعرف شنو يشتغل والصديق ساحب على فكرة"، و"الله يقرفها بلغي متابعتها"، و"أهو يقول يحب الأولاد فقط.. ما أقول إلا يا رب لطفك علينا ورحمتك وهداك".

واعتادت الفاشينيستا السعودية مودل روز، إثارة الجدل من حين لآخر، بفيديوهات لا تناسب عادات وتقاليد موطنها المملكة العربية السعودية، وأيضًا ملابس مكشوفة، وسط مطالبات دائمة من المواطنين السعوديون وغير السعوديون بسحب الجنسية منها.