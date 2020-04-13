"قناع كورونا المصري" يعرض فجر السعيد لموجة سخرية (فيديو)‎

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد وضعها قناعا يحجب الرؤية على وجهها للحماية من التعرض لفيروس كورونا ووصفته بالأفضل في الوقت الراهن.

وظهرت السعيد في برنامجها "هناك الكويت"؛ وهي تحاول شرح طريقة وضعه على الوجه، وقالت إنه "مصنوع في مصر وهو عبارة عن قناع غير شفاف ويغطي جميع الوجه ويحتوي على فتحات للتنفس".

وأوضحت فجر "أنه يوجد منه أنواع شفافة لا تحجب الرؤية"، مشيرة إلى أنه "أفضل أنواع الكمامات التي يمكن أن يتعامل معها الشخص بأمان".

لكن ما إن نشرت السعيد ذلك حتى تعرضت لسخرية واسعة كونه يحجب الرؤية تماما على مرتديه ما قد يعرضهم لأخطار أخرى، فقال أحد المغردين: "لا مو معقولة حدي عاد"، وأضاف آخر: "حلو حد يلبسه ويعبر بيه الشارع لا عاد بيحس بكورونا ولا بشيء تاني خلاص"، بينما قال ثالث ساخرا إنه يوافقها الرأي في أنه سيمنع كورنا لكن مرتديه سيموتون بحادث دهس، وتساءل كيف نشوف الطريق؟.

ومؤخراً تحدثت فجر السعيد عن مؤامرة تدور في الكواليس للإيقاع بين حكومتي مصر والكويت، وبث الفتنة بين شعبيهما، محذرة من الانزلاق في هذه المهاترات، وطالبت بالتعاون على وأد الفتنة، وذلك بعد انتشار بعض المناوشات من بعض رواد مواقع التواصل من الكويت ومصر.