تراشق و"إهانات" متبادلة على "تويتر" بين الفنانين الكويتي عيسى المرزوق والسعودي عايض يوسف (فيديو)

تراشق و"إهانات" متبادلة على "تويتر"...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

استنكر الفنان الكويتي عيسى المرزوق ردة فعل الفنان السعودي عايض يوسف خلال ظهوره في حلقة برنامج "كاربول كاريوكي" للإعلامي هشام الهويش، بعد أن سُئل عن رأيه بالمرزوق.

وقام الفنان عايض بحركة غريبة بعد سؤال الإعلامي "الهويش" له عن رأيه بعدد من الفنانين الذين ذكرهم، ومن بينهم الفنان الكويتي عيسى المرزوق، حيث أخرج الفنان السعودي "مطهرا" ووضع قليلا منه على يده ويد الإعلامي هشام.

وهاجم المرزوق الفنان السعودي بتعليق عبر حسابه في "تويتر" دون أن يذكر اسمه مباشرة، قائلا: "وفي عالم الوقاحة،، أصبح الأدب .. ملفتاً للنظر !!".

كما خرج في مقطع فيديو عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر" مستغربا تصرف عايض، ومتسائلا عن السبب، معتبرا أن تصرفه "تصرف أطفال، ويجب عليه أن يكون رجلا أكثر من ذلك".

وعاود الفنان السعودي عايض الظهور في رد على تعليق "المرزوق"، مظهرا ذات ردة الفعل التي أظهرها في برنامج "الهويش"، حيث ارتدى كمامة وغسل يده بمطهر، مؤكدا أنه "الأمر الوحيد المفيد"، وذلك كتعليق منه.

بدوره، رد المؤلف محمد الشطي في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" على تصرف الفنان السعودي، قائلا: "عايض أنا محمد الشطي الي عملت أغاني عيسى أكثرها برد عليك في نفس مستواك، أنا الي عملته مع عيسى المرزوق لو تقعد ٤٠٠ سنه ما تقدر تسويه لا أنت ولا حتى الي وراك، شوف ياخوي تبي انزل معاك بسلوبك الشورعي أنا حاضر، تبي نتكلم باحترام اعتذر والاعتذار من شيم الرجال ولا الثوب بس شكل".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهزئ بها الفنان السعودي عايض يوسف من "المرزوق"، حيث سبق له أن سخر من أغانيه في مقاطع فيديو له.

والفنانان عيسى المرزوق وعايض يوسف من المطربين الشباب ويتابعهما عبر "تويتر" آلاف الأشخاص، في حين يتابع الفنان "المرزوق" عبر انستغرام أكثر من مليون ونصف المليون متابع، فيما يتابع الفنان عايض مليون متابع عبر الموقع ذاته.

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