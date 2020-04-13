أسرة الفنان المصري محمد شومان تتبرأ منه (فيديو)

أعلنت لجين شومان، ابنة الفنان المصري محمد شومان، المقيم في تركيا منذ عدة سنوات، عن تبرئها وأسرتها منه تماما، مؤكدة أن لا علاقة لهم به، سواء هي أو والدتها وأشقاؤها، وذلك ردا على بيان أصدره والدها من مقره في تركيا قال فيه إنه تم اعتقال ابنه وشقيقه في مصر.

ووثقت لجين تفاصيل ما أعلنته في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، وقالت عن المقطع: "اضطريت آسفة أعمل الفيديو ده بعد ما تجنبته لسنين، لأسباب كتير أوي منها إن ناس قليلة جدا اللي تعرف إنك بابايا، فعلا كان نفسي أكمل كده ومحدش يعرف، ده رد على البيان اللي محمد شومان أصدره النهاردة على صفحته".

وأوضحت لجين شومان قائلة: "أنا لجين شومان ابنة محمد شومان اللي أصدر بيان النهاردة بيناشد السلطات إنهم ينقذوا أسرته اللي بيموتوا بالبطيء، وإنهم يفرجوا عن أخويا من غير أي شروط".

وأردفت قائلة: "الأول عاوز أعلق على إننا مش أسرتك علشان إنت مجرد اسم على البطاقة وإحنا ملناش صلة بيك وقطعنا كل ما ليه علاقة بيك من 5 سنين".

وأكدت ابنة الفنان المصري قائلة: "ابنك اللي بتناشد السلطات علشان تطلعه اللي إنت متحملتش مسؤوليته من وهو عنده سنة ونص واللي ربته هي أمه واللي طلع مع مامته".

وتابعت لجين شومان بالقول: "إنت مش رب أسرتنا، إحنا رب أسرتنا أمنا، ورب أسرة أحمد أمه بردو، إنت مش مسؤول عننا ولا مسؤول مننا، ومش من حقك تطلع تتكلم بلساننا، وإحنا مطلبناش منك ده ولا عمرنا طلبنا منك أي حاجة خالص".

وشددت قائلة: إنت بتتكلم عن أخوك وابن أخوك بس مالكش دعوة بينا، هما بيحققوا معاه علشان يتأكدوا إنه ما فيش صلة بيك تماما وهيطلع متتدخلش أرجوك".

وتابعت ابنة شومان قائلة: "عاوز تعمل صورة الأب اللي هو عاوز ينقذ أولاده، انزل وواجه ده بنفسك، بس متبقاش قاعد في بلد تانية وتتكلم بإسمنا".

واستأنفت: "حاولنا نشيل اسمه، ونرفع قضايا ونتشال منه ميبقاش حتى اسم على البطاقة بس معرفناش، وبنوجه رسالة للسلطات، لو هما يعرفوا يساعدونا نعمل ده عشان نتبرأ تماما منه خليكوا معانا إحنا بنحاول".

وأشارت قائلة: "وأرجوك متتكلمش بلساننا ومتطلعش بيانات اللي انت بتعمله ده مجرد صورة، انت بتعمل ده بس علشانك، بتتكلم عن فيلم وبتعمله له دعاية على قفانا، مش عارفة أقولك إيه الحقيقة".

وواصلت: "إنت بتقول إن احنا بنموت بالبطيء، وإن وجودنا ها أذى لينا، لأ إحنا موجودين هنا بإرادتنا، مفيش حد طلع علينا بأذى، ولا في أذى من الدولة علينا، وجودك هو الأذى الوحيد في حياتنا بجد".

واختتمت: "إحنا هنا علشان عاوزين نفضل هنا ومن غيرك وبقالنا سنين هنا، إنت هناك علشان ده قرارك إنت لوحدك إن إنت تكمل هناك وتبني حياتك هناك، إحنا كملنا من غيرك وعشنا حياتنا هنا من غيرك وفضلنا نخطي خطوات كتير من غيرك".

وكان الفنان المصري محمد شومان قد أصدر بيانا رسميا عبر صفحته على "فيسبوك" قال فيه إن قوات الأمن في مصر قامت باعتقال نجله أحمد وشقيقه فؤاد بتاريخ 13 فبراير 2020 وإخفائهما قسريا لعدة أيام ثم وجهت لهما لاحقا اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية.

يُذكر أن محمد شومان شارك الفنانين عادل إمام ومحمد هنيدي وكريم عبد العزيز في أعمال سينمائية، حيث قدم عام 2006 دور ضابط المباحث الفاسد في فيلم "واحد من الناس" أمام كريم عبد العزيز، ومن أشهر أفلامه "فول الصين العظيم" مع محمد هنيدي، كما ظهر بفيلم "السفارة في العمارة" مع الفنان عادل إمام قبل أن يترك بصمة قوية في فيلم "مرجان أحمد مرجان".